馬航MH370調查組赴北京 與罹難者家屬見面

2018年08月03日 11:22 旺報 宋秉忠 /北京報導 特派員/北京報導

馬航及國際民航組織調查組3日在北京與MH370事故家屬見面，公安出面驅趕記者。(記者宋秉忠攝)

馬航及國際民航組織調查組3日在北京與MH370事故家屬見面，公安出面驅趕記者。(記者宋秉忠攝)

馬航及國際民航組織調查組3日上午在北京與MH370事故家屬見面，介紹７月３０日公布的調查報告。事故家屬姜輝指出，馬國政府之前已撤回負責與家屬聯絡的工作組，希望馬國新政府能恢復這一官方聯絡管道，其次，馬國不應放棄搜索和調查行動。

見面會安排在北京首都機場附近的一個物流園區，一早中外媒體聚集，大陸公安隨即進行驅離。驅離前，事故乘客姜翠雲之子姜輝接受媒體訪問表示，報告在７月３０日公布，但卻是英文的，家屬嘗試了解報告內容，希望調查組能當面談明內容，等待期間，感覺很煎熬。

根據媒體已公布的內容，姜輝覺得仍有幾個問題要釐清，如馬國交通部長說，報告將一字不少、全面公布，他要核實，因為八百多頁的報告看起來多，但細究，一個殘片鑒定就三百多頁，透露的實情有多少；其次，報告是七國調查組的共識，還是各自不同的意見？內容有刪減？

姜輝指出，ＭＨ３７０已經發生四年了，最大的問題就是無法直接和馬國政府溝通，馬國政府工作組撤離北京後，中間只來過一次，家屬沒有訊息，怎能安心？因此，今天的會面最大訴求就是跟馬國政府建立溝通管道，今天會面後，事情還不會結束，所以需要一個固定的溝通管道。

２０１４年，馬國調查組撤離北京時說，只要有重大消息，就會再到大陸，但四年中，只在２０１６年到過大陸一次，讓家屬難以接受。

馬國新政府上台後，姜輝希望他們能改善上述情況。

按照國際公約，馬國政府在事故後每年３月８日都要公布事故的中期報告，告訴家屬他們在這一年中做了什麼，但每年的中期報告都只有兩頁，家屬知情權何在？

姜輝指出，７月３０日的報告沒有新東西，只是把前幾年公布的中期報告綜合一下，所以今天的見面會上，還會再向馬國政府代表反映。

姜輝強調，他的主要訴求，一是建交與馬國政府的溝通管道，二是不能放棄調查和搜索。

７月３０日馬國公布調查報告後，大陸外交部發言人表示，希望各部門加強溝通聯繫，但據姜輝表示，中馬兩國政府的溝通不夠，包括今年１月份開始的海洋搜索，大陸交通部事前不知道；７月３０日公布調查報告，大陸外交部事前也不知道，還是家屬通知外交部。

(旺報 )