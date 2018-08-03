馬航MH370調查組赴北京 與罹難者家屬見面

馬航MH370家屬代表姜輝3日上午呼籲，馬國新政府應重新在北京建立與家屬的連絡管道，不可放棄搜索。(記者宋秉忠攝)

友善列印
旺報
特派員/北京報導
馬航及國際民航組織調查組3日在北京與MH370事故家屬見面，公安出面驅趕記者。(記者宋秉忠攝)
馬航及國際民航組織調查組3日在北京與MH370事故家屬見面，公安出面驅趕記者。(記者宋秉忠攝)

馬航及國際民航組織調查組3日上午在北京與MH370事故家屬見面，介紹７月３０日公布的調查報告。事故家屬姜輝指出，馬國政府之前已撤回負責與家屬聯絡的工作組，希望馬國新政府能恢復這一官方聯絡管道，其次，馬國不應放棄搜索和調查行動。

見面會安排在北京首都機場附近的一個物流園區，一早中外媒體聚集，大陸公安隨即進行驅離。驅離前，事故乘客姜翠雲之子姜輝接受媒體訪問表示，報告在７月３０日公布，但卻是英文的，家屬嘗試了解報告內容，希望調查組能當面談明內容，等待期間，感覺很煎熬。

根據媒體已公布的內容，姜輝覺得仍有幾個問題要釐清，如馬國交通部長說，報告將一字不少、全面公布，他要核實，因為八百多頁的報告看起來多，但細究，一個殘片鑒定就三百多頁，透露的實情有多少；其次，報告是七國調查組的共識，還是各自不同的意見？內容有刪減？

姜輝指出，ＭＨ３７０已經發生四年了，最大的問題就是無法直接和馬國政府溝通，馬國政府工作組撤離北京後，中間只來過一次，家屬沒有訊息，怎能安心？因此，今天的會面最大訴求就是跟馬國政府建立溝通管道，今天會面後，事情還不會結束，所以需要一個固定的溝通管道。

２０１４年，馬國調查組撤離北京時說，只要有重大消息，就會再到大陸，但四年中，只在２０１６年到過大陸一次，讓家屬難以接受。

馬國新政府上台後，姜輝希望他們能改善上述情況。

按照國際公約，馬國政府在事故後每年３月８日都要公布事故的中期報告，告訴家屬他們在這一年中做了什麼，但每年的中期報告都只有兩頁，家屬知情權何在？

姜輝指出，７月３０日的報告沒有新東西，只是把前幾年公布的中期報告綜合一下，所以今天的見面會上，還會再向馬國政府代表反映。

姜輝強調，他的主要訴求，一是建交與馬國政府的溝通管道，二是不能放棄調查和搜索。

７月３０日馬國公布調查報告後，大陸外交部發言人表示，希望各部門加強溝通聯繫，但據姜輝表示，中馬兩國政府的溝通不夠，包括今年１月份開始的海洋搜索，大陸交通部事前不知道；７月３０日公布調查報告，大陸外交部事前也不知道，還是家屬通知外交部。

(旺報 )

海基會辦台生研習營 張小月：提…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。