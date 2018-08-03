揭！ 女性啪啪啪1次 達100遍高潮的秘密

有些女性連一次性高潮都很難到達，不過卻有其他女性聲稱在一次性愛中達到100遍高潮。(圖/達志影像)

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中時電子報

有些人連一次性高潮都很難到達，不過卻有其他女性聲稱在一次性愛中達到100遍高潮，這有可能嗎？科學家聲稱女性有方法可以實現這種「超級高潮」。但是到底是怎麼達到，為什麼只有少數人會體驗呢？以下是您需要了解關於超級高潮的一切。

什麼是超級高潮？

有些女性可以達到超級高潮，這意味著他們連續100次達到高潮。科學家聲稱，經歷多次性高潮的女性會釋放更高水平的「催產素」。這種荷爾蒙，通常被稱為愛情荷爾蒙，有助於將女性與性伴侶聯繫起來。只要方法正確，科學證實高潮次數與體內「催產素」有關，催產素越多就越容易達成多次高潮，也因此想要達到「超級高潮」的話，體內必須含有大量的「催產素」。

專家認為放鬆和瑜伽結合可以實現這種高潮狀態。與單次高潮女性相比，具有這種超級高潮能力的女性，會有具有更多的血液流向其生殖器。經歷單次性高潮的女性通常會有低水平的α波 ，會隨著高潮的增加而上升。擁有超級高潮女性在整過程中都有很高的α波 ，這代表著她們在整個體驗過程中都會放鬆。

根據調查人員的說法，達到超高潮的關鍵部分可能是關閉大腦，「放鬆」是女性性高潮的重要因素，放鬆能夠讓大腦暫時不去思考太過理性的事情，這時候你唯一需要知覺到的是「正在享受性愛」。

(中時電子報)

文章來源：Woman can have SUPER orgasms and climax more than 100 times – this is how

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