陳昇自評不及格父親 樂向兒子收房租

2018年08月03日 11:26 中時 尤嬿妮

陳昇日前上電台宣傳新專輯。（好事聯播網提供）

陳昇日前赴電台宣傳新專輯《華人公寓》，適逢父親節將至，聊起兒子，陳昇透露兒子曾叫他把錢花光不必留給自己，兒子還說「我的人生是我自己的，不用您多擔憂」！主持人詢問「要怎麼教才能這麼不想花你的錢」？陳昇笑回：「他不只不花錢還付我們房租。」坦言很少花時間在小孩身上，自評是不及格的父親，只有發生比較「大條」的事才會找兒子聊。

他新專輯裡收錄的最後一首歌〈心情好的每一天〉，歌詞提到「華人公墓」，不擔心觸霉頭？陳昇豁達表示當人活著的時候才能吃自己豆腐，推想自己的生命、知道如何處理自己的人生，才是一個比較完美健康的態度。

節目中播放陳昇的〈我喜歡私奔和我自己〉，歌曲出現招牌口琴，也讓陳昇想起之前到大陸演出時，被歌迷認出來說：「喔！你是那個吹口琴的！」還有人說他唱〈One night in Beijing〉是抄信樂團，讓陳昇哭笑不得，詢問後才知道原來是因為在大陸只有信唱過這首歌，才造成誤解。

此外，聊起陳昇之前到沖繩騎腳踏車旅行，深入外國人不會到的小村落、小漁港感受當地的生活，主持人追問他騎單車有沒有累趴過？陳昇連忙說：「沒有，我們不是柯Ｐ那種！我們慢慢騎。」讓主持人大笑不已。

(中時 )