賣發霉長蟲蛋 萇記蛋品父子遭求處重刑

2018年08月03日 11:24 中時 蔡依珍

全台第二大蛋商萇記泰安蛋品公司，涉嫌回收逾期蛋品重新包裝出售，不但販賣逾期蛋，還拿長蟲蛋、發霉蛋製作液蛋繼續賣，時間長達8年、不法所得超過6千萬，57歲的負責人李春明還推託是業界慣例、對健康沒有影響，桃檢痛斥他罔顧食品安全衛生及消費者健康、犯後全無悔意，依《刑法》3人以上加重詐欺、行使業務登載不實文書，以及《食安法》販賣變質或腐敗、逾有效日期食品等罪嫌起訴，並建請法官量處重刑。

李男的29歲兒子也是泰頂山農產品公司負責人，以及另外7名員工同遭起訴，但因李子坦承部分犯行，建請量處適當之刑，員工7人均為賺取微薄薪資，未因而獲利，且均坦承犯行，檢察官也幫說情，請求法院從輕量刑。

李春明父子分別為萇記泰安公司、泰頂山公司負責人，自2010年起，持續回收各賣場即將到期、已逾期或其他原因退貨的盒裝雞蛋，將外觀完好的雞蛋重新包裝、變更製造日期及有效日期後，再度上架販售給不知情的各通路業者及消費者。

而發霉、長蟲、品質不佳或翻倒的逾期回收雞蛋，不但沒有銷毀，反而是以人工敲打方式，混入一般液蛋，再出售給不知情的食品廠商、通路業者、蛋糕店及熱炒店，製成相關食品供消費者食用，嚴重危害民眾健康。

桃園地檢署民生犯罪專組主任檢察官林秀敏、檢察官王遠志指揮桃園市調查處，2度搜索萇記泰安公司、泰頂山公司各營業處所及相關被告住居所，當場查獲員工使用逾期蛋品打入液蛋，衛生局也驗出足以危害人體健康的沙門氏桿菌。

檢方根據出貨紀錄、帳冊、報表等，估算李姓父子犯罪所得達6443萬7048元，除依法起訴，李姓父子名下共22筆房地也遭扣押，並向法院聲請宣告沒收、追徵其價額，以阻止父子倆坐享犯罪利益。

(中時 )