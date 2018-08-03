役男黃國章落海身亡 母追冤案23年赴北檢遠距訊問

2018年08月03日 11:39 中時 張孝義

海軍義務役役男黃國章1995年在南陽艦上離奇落海身亡，黃母陳碧娥四處陳情追查真相，南陽艦長馮逸成先前因時效問題獲判決不受理，不過，高雄橋頭地檢署另針對凌虐致死分案偵辦，台北地檢署協助橋頭地檢署進行遠距訊問，黃母3日赴北檢應訊。

2013年發生洪仲丘案，行政院組成軍事冤案申訴委員會將黃國章案移交高雄地檢署重啟調查，檢方認定艦長馮逸成獲悉黃男失蹤後未有停航搜救行動，2015年9月間依涉犯業務過失致死罪嫌起訴。

高雄地方法院審理黃案時，認為馮逸成涉犯的刑法第276條第2項業務過失致死罪嫌，依當時法律規定，追訴權時效期間為10年。本案事實發生於1995年，已完成追訴時效因此判決不受理。

黃母陳碧娥表示，1995年6月9日，停泊於左營軍港的海軍南陽艦準備出港執行偵巡勤務，兒子撥電話回花蓮老家，向她求救「軍艦離港後會有人對我不利」，經監委調查，發現黃國章頭部竟插有鋼針及一個三角形銳器，疑似遭殺害棄屍。全案僅有當時的上校艦長馮逸成遭彈劾。

高雄地檢署偵辦馮逸成案時，陳碧娥意外閱卷發現有人目擊黃被兩位士兵拉去廚房毆打、凌虐，屬於新事證。橋頭地檢署成立檢方將這個部分移轉橋頭地檢署偵辦，由於找到了當時其中一位證人，橋檢於是委託北檢進行遠距訊問，讓陳碧娥見證訊問證人的過程，黃母認為證人仍是選擇性陳述，但她肯定檢方的努力。

黃國章案被拍成軍中人權紀錄片《少了一個之後─孤軍》，3日首映。

(中時 )