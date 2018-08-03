印度自製光輝戰機 將登超日王航母起降試飛

2018年08月03日 12:05 中時電子報 李靖棠

據印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，除大手筆向海外採購戰機補強、印度空軍（IAF）亦持續強化國產實力，將首度讓自製改良版的光輝輕型戰機（Tejas）、登上唯一一艘的航空母艦超日王號（INS Vikramaditya）甲板，進行起降攔截索系統測試。

昨日印度海軍發言人透過官方推特貼出短片，顯示海軍版的光輝戰機、昨天在西南部果阿（Goa）陸地測試設施跑道降落，由航艦攔截索系統攔截，驗證其可行性與成功率。此次試驗由試飛員達希亞（Shivnath Dahiya），駕駛海軍版原型機以約60節（時速111公里）的速度著陸，成功以攔截索鉤住戰機；也讓光輝戰機登上航母的可能再次「復活」。

Taxi-in engagement by LCA Navy pic.twitter.com/qFKEgAzpSH — SpokespersonNavy (@indiannavy) 2018年8月2日

印度改良的海軍版本光輝戰機，將進行降落攔截索試驗。（圖/美聯社）

印度的輕型戰鬥機計劃（Light Combat Aircraft）最早能追溯回1969年，引入法國達梭航太（Dassault）作為技術顧問，2001年製造出首架試飛機，成功試飛後，時任總理阿塔爾·比哈里·瓦傑帕伊便正式將輕型戰鬥機計畫的戰機命名為「Tejas」，在梵語意思中是指「光輝」（Radiance）。除了空軍外，光輝也同時研發海軍艦載機版本，並於2015年首架光輝戰機交付空軍。

印度唯一一艘航母超日王號。（圖/印度海軍）

很大程度參考幻象2000（Mirage 2000）設計的光輝戰機，採用無水平尾翼的大三角翼設計，使飛機擁有優秀的短距起降能力。屬於單座型設計，最高飛行速度可到達1.6馬赫、最大飛行距離為3,000公里。機身裝有一門23釐米的GSh-23機炮、並擁有8個導彈掛載點，可掛載空對空、空對地導彈或炸彈。

正準備降落於超日王號航母甲板的米格29戰機。（圖/印度海軍）

繼陸地試驗後、下一步將登上超日王號航母甲板。但上艦之前，光輝戰機仍持續在果亞基地進行測試，並會持續增加降落速度至125節，讓攔截索系統發揮最大效果，看看能否成功讓戰機於4秒內瞬間降速為零。若陸地與海上都能順利成功，印度軍方將能新款艦載機登場，與現役的米格29K戰機（MiG-29K）共同防衛海域安全。

(中時電子報)