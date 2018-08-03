青年WAKE UP，KMT「狂五夏祭」決賽即將展開！！

2018年08月03日 11:59 中時電子報 綜合報導

狂！狂五夏祭將在9/2展開各項比賽最終決賽，現場決賽項目橫跨街舞、電競、鬥牛、彈唱、設計，五大主題，預估將吸引超過五千人現場參與。當天除了各項比賽的專業評審、直播組外還有知名經紀公司之經紀人、電視公司製作人等也將會到現場挖掘人才，不只辦比賽，更給開啟大家的舞台。

在本次狂五夏祭中高手雲集，而各項賽事中皆有頗具名氣的一方之霸，除了目標五萬元的最高獎金外，更看重後續效應的發酵，這個舞台提供了許多可能性，甚至可以闖出台灣跨足兩岸在走向世界；例如鬥牛部分將籌組KMT籃球隊，除了培訓外也將會資助選手參與國內外各項賽事。更有參賽者表示：「我們不缺錢，我們缺機會，所以我們來了。」

國民黨青年部主任翁紹輝表示：「拋開國民黨的包袱、提供一個舞台、辦好這些比賽、創造無限可能，舞台上我們不講政治，誰投入、誰厲害、誰夠吸引人，就有獎金、就有舞台。」此外，本次籌辦狂五夏祭的團隊中其成員近乎政壇生面孔，也因此在改變推動的進程上較無顧忌，「現在黨內都只在乎怎麼選舉，只在乎做什麼事有沒有選票的時候，我們要用另外不一樣的方法，來試試看轉動年輕世代的車輪，而這個方法，要讓大家參與度夠高，所以這個比賽就這樣誕生了。」

號稱立院第一帥的活動代言人蔣萬安則是引用臉書公司的核心文化「要勇敢、開放、發揮影響力、快速反應以及建立社會價值」鼓勵在各領域打拚的臺灣年輕人能夠在各領域上發光發熱。

圖／國民黨青年部 提供

「我們都是熱愛這些活動的年輕人，站在參賽者的角度，我們喜歡投入熱情跟時間在自己的興趣上，然後精進這些興趣，也希望有舞台，所以這是國民黨的第一次，所以有很多細節都還在打磨、平衡還在尋找，但他會一直持續下去，兩年四年跟著車輪持續轉動下去。」本次活動的策畫總監戴麒瀛表示，活動開展的初衷一直都很單純，雖然他們現在是籌辦團隊，但在其他的活動中他們也都是參賽者，因此能夠發揮自身經驗，在國民黨內助推這些創舉，與有榮焉。

綜觀各界對於青年盃的成效依然持保留態度，但青年部的團隊而言，在方向正確的前提下，他們堅信成功是屬於堅持到最後的人，雅馬遜如此、六月底上市的美團也是如此，所以狂五夏祭更是如此。

(中時電子報)