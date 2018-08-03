父親節熱呼呼！週末和爸爸來這 與漫威英雄拍照免費吃冰

帶爸爸來三創和漫威英雄拍照，前100名免費送鮮芋仙招牌冰。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

全球暖化，今年夏天台灣如烤蕃薯！緊接著下週三又是一年一度父親節，話說從這週末起，就有很多家庭先提早慶祝了！如遊樂園推爸爸免門票、餐廳推爸爸節大餐、蛋糕！其實也能和親愛的爸爸來八德商圈逛逛，討論3C、吃美食！也能來科技商場和爸爸一起看漫威英雄展覽，這週末與英雄死侍拍照，還有機會免費吃冰！

話說位在八德商圈裡的三創生活園區暑假期間業績與人潮相比去年同期都有超過10%以上的成長，很多民眾在研究最新3C商品、吹冷氣、看展覽。

三創也在暑假大推【漫威影業10周年限定店】、【皮克斯玩具童樂會快閃店】、【聖子の怨望】日式鬼屋、以VIVELAND為主的VR體驗樂園等各式精彩展覽、快閃店、集客活動等，同時因應父親節，4F以各式質感家電、小家電為主力商品的樓層推出多款88折父親節優惠組合。各式暑假展覽結合父親節商品優惠。

為歡慶父親節，三創生活園區邀請大家帶英雄爸爸一起來三創逛展、逛街還免費吃冰！於本周六(8月4日)下午1點至6點，邀請爸爸在三創1F十二立方和熱情漫威粉絲扮成的死侍coser一起合影，將與爸爸合影照上傳至三創臉書粉絲團指定留言處，前100名上傳照片成功者，三創即免費贈送鮮芋仙招牌冰一碗。

(中時電子報)

三創臉書粉絲團活

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