海基會辦台生研習營 張小月：提醒台生兩岸體制社會差異

2018年08月03日 12:47 中時 林勁傑

大陸惠台措施發酵，近年台生西進求學人數也不斷增加。海基會、陸委會今在海基會大樓合辦「赴陸求學面面觀」研習營，海基會董事長張小月致詞時表示，希望藉此活動提供同學更充足的資訊，也提醒即將赴陸求學的新生，要了解並注意兩岸體制、社會文化等各方面的差異。

張小月指出，海基會自97年開始辦理台生研習營，希望讓新生們在前往對岸前，對大陸可以有更深的了解。台灣是一個非常自由的社會，兩岸在文化、制度等各方面都有相當大的差異，海基會是大家永遠的家，有任何問題都可以向海基會尋求協助。

「這是一個最好的時代」，張小月也鼓勵台生，當前充滿各種機會，大家要正向思考，永遠保持樂觀。現在是吸收力最強的時候，在專業學科以外，要多閱讀各方面的書籍，會開啟無限的可能。

張小月說，人生沒有永遠是順風的，面臨挑戰是最好的功課，要有不怕失敗的勇氣，用更大的格局來開拓視野，會讓求學生活更加順利，成為對社會有用的人。

海基會表示，為提供台生更優質的服務，海基會每年在暑期假間舉辦台生研習活動，提供即將赴陸就學的新生應該知道的注意事項，並提醒台生留意相關環境，避免遭遇難題，協助台生早日適應赴陸就學生活。

本活動已是第11年舉辦，今年與陸委會合辦，活動邀請陸委會、教育部、內政部、國防部等相關部會說明大陸政策及兩岸文教交流概況、兩岸教育環境差異、兵役問題注意事項等相關政策與法令，另還安排學長分享在陸就學、生活及生涯發展的經驗，進行經驗傳承。

海基會強調，本活動是提供一個就學與生活經驗、法令與政策的對話平台，幫助新生與學長姐建立聯繫，適時解決相關問題。未來，海基會也將持續與台生保持聯繫，關懷台生在陸生活，協助台生求學順利。

(中時 )