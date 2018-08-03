MLB》哈波回溫夯第26轟 薛爾瑟率先達成15勝

2018年08月03日 12:51 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

國民先發投手薛爾瑟(Max Scherzer)今天在對上紅人的比賽中先發6局狂飆10次三振，加上陣中明星球員哈波轟出本季第26發全壘打，終場國民就以10比4收下勝利，薛爾瑟也成為本季首位達成15勝的投手。

這場比賽的關鍵在於國民2局下的攻勢，該半局他們一口氣獲得4次保送(包含1次故意四壞)，加上觸身球外，打線更擊出4支安打攻下6分大局，國民隊的火力迫使紅人先發投手馬爾(Tyler Mahle)退場。

除了2局下的6分大局，日前傳出可能遭到交易的哈波於8局下扛出個人本季第15轟，隊友特納(Trea Turner)也在同半局相繼開轟，助隊將領先擴大至10比2。

哈波一直以來都是國民的明星重砲手，不過他本季打擊數據略為下滑，被三振的比例更是生涯新高，然而他今天3打數擊出2支安打包含1發全壘打更貢獻2打點，一甩打擊手感降溫的低潮。

隊友用打擊給予強大支援，國民先發投手薛爾瑟也投出具宰制力的表現，6局只被擊出4支安打包括1發全壘打，僅失2責失分，另還飆出10次三振壓制對手打線，不但幫助球隊以6分差收下3連勝，自己也成為本季最快收下第15勝的投手(15勝5負) ，另外，這也是國民在最近8戰中拿下的第6場勝利。

(中時電子報)