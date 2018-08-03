影》戴資穎不敵何冰嬌 31連勝喊卡 無緣世錦賽4強新猷

戴資穎對何冰嬌逆轉無力，生涯對戰6連勝與近期創女單紀錄的31連勝畫下句點，也沒能締造打入世錦賽女單4強新猷。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導
戴資穎在南京世錦賽逆轉無力，對戰何冰嬌的6連勝與近期的31連勝雙雙喊卡，也沒能締造打入女單4強的參賽新猷。（嵌入自BWF臉書粉絲團）

「世界球后」戴資穎3日在南京世界羽球錦標賽8強，對上擁有地主優勢、出身江蘇的21歲中國大陸女將何冰嬌。小戴首局遭對手後來居上，以18比21讓出，次局立刻火力全開，以21比7拿下，可惜決勝局前段落後太多，反撲無力以13比21飲恨，無緣4強。

世錦賽8強提前碰小戴 何冰嬌：挺好的！

這是戴資穎自1月22日馬來西亞大師賽女單決賽以來，於今年吞下的首敗，創女單最佳紀錄的31連勝喊卡，對何冰嬌的對戰6連勝也畫下休止符。而她於2012年以18歲之齡首度站上世錦賽，除去年因臺北世大運放棄參賽，過去5次角逐的最佳成績為女單8強，這次也很可惜，沒能打入4強締造個人新猷，

戴資穎落敗，台灣在本屆世錦賽8強剩下男單一哥周天成與男雙陳宏麟／王齊麟兩組人馬。不過周天成要對上世界排名第3的中國大陸好手石宇奇，過去兩度對戰都輸球，雙麟遇上男雙第7種子、日本的井上拓斗／金子祐樹，也都是硬仗。

首局小戴以對角殺球得分揭開序幕，取得3比0領先，何冰嬌主動搶攻迎頭趕上，連得4分反以9比7超前。技術暫停後，小戴連得4分追成12平，接著雙方一路拉鋸，小戴一度以14比18落後，雖連得3分追上，但出界與掛網失誤連丟2分，以18比21讓出首局。

次局小戴火力全開，打出8比0開局，何冰嬌明顯也放掉此局。最終小戴以21比7扳平，讓兩人生涯對戰第4度打入決勝局。第3局小戴先搶2分，但隨後失誤過多，技術暫停以6比11落後。儘管換邊後回到次局打得順手的一側，小戴一度追近到10比13，可惜此後無法再追近至4分以內，無力回天。

戴資穎除了2016年在新加坡首次對戰落敗，遭遇何冰嬌已經拿下6連勝，包括上月在馬來西亞、印尼兩站，8天內兩度碰頭均以直落2勝出。世錦賽落敗，讓兩人生涯對戰差距縮小為小戴6勝2敗領先。

(中時電子報)

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