怵目驚心! 西進200萬人 掏空台灣勞動力

2018年08月03日 13:33 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

西進浪潮狂襲，掏空台灣勞動力！台灣人大舉西進尋找工作機會，人數不斷攀升，據了解，目前長住大陸的台灣人口多達200萬，其中多數為勞動人口。以去年勞動人數為1183萬8千人對照，台灣流失勞動人口逾1成，這波西進浪潮來得又急又猛，令人怵目驚心。

《遠見雜誌》新近公布調查， 近年來台灣人為追求更大舞台，西進已成不可抵擋的浪潮，不分年齡大小與資歷多寡。過去30年來，一波接著一波湧進對岸，如今又到了新的關鍵階段。

2016年10月兩岸和平發展論壇有一數字指出，居住在大陸的台灣民眾，包括台商、台幹、台生、台眷等約為200萬人，將近台灣總人口的9％。從勞動人力來看，此200萬人中以青壯者居多，等於占去台灣勞動人口的一成，數量相當驚人。

上海經睿人才服務公司經理許慈芳表示，她2013年開始從事獵頭行業，曾聽老闆描述：「台灣30多歲的年輕人都不見了，可以做為人才推薦給在台的企業愈來愈少，而且少得很可怕。」可見這一波西進化，年輕人占比甚高。

一位台資大廠總經理觀察到一個有趣現象，愈來愈多台大學弟妹是買了機票搬到上海後才開始找工作，而不是先在台灣找到大陸的工作才過來。「儘管上海居大不易，但是裸辭過來的人數明顯增多」。

報導分析，台灣人才西進目前出現六大趨勢：一、西進年輕化，23％畢業新鮮人登陸；二、外派台幹減少，裸辭西進求職增加；三、專業人才稀缺，台灣精英大舉西進；四、資優台生卡位，掀起赴陸求學熱；五、製造業退燒，文創與互聯網變熱門領域；六、未必執著北上廣深，新一線城市漸崛起。

(中時電子報)