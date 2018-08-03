台南情侶吵架離家　１犬４貓遭棄屋內多日險餓死

情侶吵架所棄養的寵物，動保處已將其安置於收容中心。（南市動保處提供）

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情侶吵架所棄養的寵物，動保處已將其安置於收容中心。（南市動保處提供）
情侶吵架所棄養的寵物，動保處已將其安置於收容中心。（南市動保處提供）

南市動保處，日前接獲民眾報案，指稱一對情侶因吵架竟丟下寵物於租屋處不顧，由於多日無人餵養，擔心生命危險，因而通報，並在民宅內發現犬1犬4貓，緊急將貓狗載至灣裡動物之家安置收容，並依法勸導飼主前來認領。

動保處表示，7月23日獲報，在安南區一住宅內，有情侶因吵架丟棄犬貓多日，到場後請里長協助開門發現屋內凌亂不堪，食盆、水盆也以見底，明顯多日無人照料，再不救援恐遭餓死，所幸貓狗皮毛乾淨、健康尚可，因此先帶回灣裡收容所安置。

動保處說，經查後，進所安置的1狗4貓，除狗和1貓無晶片外其餘皆有，將依規定公告後開放認養外，其餘3隻有晶片貓隻已通知登記飼主領回。

動保處指出，飼主應將毛小孩當成自已小孩養育，情侶吵架或夫妻離婚，雙方也應妥當安置寵物。而此對情侶因棄置寵物多日，已違反動保法第5條第2項，飼主責任之規定，已依法勸導限期改善，逾期未改善者將處3000至1萬5000元以下罰鍰，而收容於動物之家的貓犬若飼主持不領回，則將依棄養認定，處以3萬至15萬元罰鍰。

(中時 )

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