第三個陣亡教長？台大校長遴選延宕 獨派要葉俊榮下台

台大校長遴選至今尚未落幕，獨派團體已經受不了要教育部長葉俊榮下台。(中時資料照)

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中時

台大校長遴選至今尚未落幕，獨派本土社團召開左批蔡英文總統，右打教育部長葉俊榮，希望教育部盡速依法聘任；台大榮譽教授賀德芬說，葉俊榮回應台大遴選委員會的聲明說「相當難得」，「我聽了都要吐血，講了這些話的部長，就應該要下台了」。

台大學校長遴選委員會2日發出聲明，再度確認選出管中閔為台大校長的遴選過程無明顯重大瑕疵、適法有據，籲請教育部盡速依法聘任。

賀德芬指出，「蔡政府瞎了眼睛嗎？」她說，這是國安問題，一個推動兩岸服務貿易協定的人，還要來當台大校長，「我實在無法忍受，蔡英文你到底要誰的選票？要理想性的人選票，還是要八百壯士的選票？」國安問題竟然這麼輕忽被對待。

台灣南社副社長余景登表示，全世界都在對付中國，是否要用台大當成破口，控制台灣金頭腦？

北社社長李川信表示，不能用政治方式鬆手；公投盟總召蔡丁貴說，他也強力要求換掉葉俊榮，反正最後還是要下台，不要讓這個問題一直拖延下去。

賀德芬說，現在台大已經有200多天沒有校長，代理校長郭大維竟然可以去任命副校長，教育部應趕快撤職郭大維代理校長的職務，教育部已經承認郭是地下校長，教育部兩邊臉被打這麼腫，現在要派代理人去主持遴選會議，這樣台大還有希望可以救？

(中時 )

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