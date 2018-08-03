太平新光國小新建戶外遊戲場 市長允二備金補助

2018年08月03日 13:33 中時 馮惠宜

台中太平區新光重劃區的人口越來越多，轄區內新光國小師生共1339人，但戶外活動空間相當欠缺，為打造優質學習環境，台中市長林佳龍同意以第二預備金250萬元補助學校改造既有景觀空間，增設12感官互動戶外遊戲及教學空間，打造一個孩子能快樂學習成長的優質校園，另他也承諾因應人口增加，規劃增設新的國小。

林佳龍3日在教育局長彭富源、太平區長陳小菲的陪同下，前往新光國小視察戶外遊戲場興建工程整體規劃，他說除在教室上課，操場及遊戲場的活動也是教育的一部分，市府分三年編列6000萬元經費，希望協助全市學校逐步汰換校園塑膠遊戲器材，改設置特色遊具或12感官遊具，啟發學童更多元的感官學習體驗。

由於今年預算已分配使用完畢，因此林佳龍同意動用第二預備金250萬元，補助新光國小打造新的戶外遊戲場，並規劃設置感官遊具，替代可能產生環境賀爾蒙不良影響的罐頭式塑膠遊具，讓孩子在遊戲中學習，寓教於樂。

林佳龍指出，新光重劃區的人口越來越多，周邊居民對教育的需求也越來越高，因此市府也規劃增設新的國小，並規劃開放式校園，提供社區使用，逐步朝向人本、與社區結合的教育模式邁進。

教育局也說明，為提供民眾及學童充足安全的運動空間，市府致力推動學校跑道及遊戲器材的整建，除自107至109年編列6000萬元改善校園遊戲器材，並自106至108年編列1億5000萬元改善校園跑道，讓學生學習環境更優良，同時也藉由開放校園政策來滿足社區運動與休閒等需求。

(中時 )