屏科大借鏡丹麥經驗 改善豬隻養殖技術環境

2018年08月03日 14:16 旺報 李侑珊

台灣受到高溫多濕的氣候限制，使得整體畜牧生產效率低於歐美國家，且傳統養殖業辛苦的工作環境，更造成勞動力短缺等問題，屏東科技大學今(3)日與丹麥達爾姆農業學院簽約，合推「豬隻養殖4.0」，盼改善工作環境，吸引年輕人投入。

屏科大今日在教育部與丹麥達爾姆農業學院（Dalum Academy of Agricultural Business）簽訂合作備忘錄，未來將再牽線台糖公司，三方合作推出最適合台灣的豬隻養殖方式。

屏科大以農立校，以其地處熱帶地區之優勢，發展熱帶農業科技見卓。其中動畜系更是本校發展禽畜養殖的重要教學單位，不只培育眾多海內外人才，更要在智慧化及大數據的趨勢之下精益求精，

屏科大表示，該校畜牧場占地約50公頃、畜禽養殖面積占9公頃，有最大、最完善畜產養殖相關設備之教學單位，目前發展技術已具備豬隻育種改良、人工生殖技術、現場管理、畜牧廢水處理及飼料配方設計等專業技術，為了追求更高階的智慧化養殖，提昇動物福祉，更要增加其他肉品之外產銷附加價值，皆需要借鏡國外更先進的知識。

屏科大也指出，丹麥土地面積與台灣相仿，但其畜牧業之發展相當進步，達爾姆農業學院（Dalum Academy of Agricultural Business）創校於西元1886年，是丹麥最大、歷史最悠久的農業學院，目前已發展成為一所現代化的國際農業教育學院。

達爾姆農業學院利用智慧化、自動化設備導入豬舍管理，且成功將教育與產業緊密地鏈結，成立養豬專業「諮詢服務中心」，高效能產出的肉品銷至全球，不只創造高產銷價值，同時更是丹麥畜牧養殖人才培育的大搖籃，於今年2月拜訪屏科大後，雙方簽署雙方合作備忘錄，期藉由兩校的教師及學生參訪交流與合作，達到互惠之目的；也希望建立合作平台，助於我國提昇養豬產業之效能，丹麥則可增進其對亞熱帶地區養豬科技發展之推動。

教育部次長姚立德表示，達爾姆農業學院已有百年校史，農業發展技術是全世界首屈一指。這次合作是提升台灣技職教育的第一步，透過與國外專業院校交流，讓台灣學生更具國際視野與競爭力。

屏科大校長戴昌賢則說，藉由兩校合作備忘錄的簽署，希望能達到互惠的目的，台灣能提升養豬產業效能，丹麥則能將台灣當作踏板，在亞熱帶地區有更多方面發展。

(旺報 )