補助汰換新車擔保成數達9成 利率低至2.595％

環保署署長李應元說明「車用尿素」可讓柴油車廢氣排放符合標準，鼓勵5、6期柴油車使用。（李宜秦攝）

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環保署空保處處長吳盛忠強調環保署會視情況加嚴標準，民眾無須太過恐慌。 圖／李宜秦攝

空氣污染防制法今天生效，環保署強調未來管制政策是「只查烏賊車」，只要車輛落實必要的維護保養，符合檢驗標準的車輛就能正常使用，為鼓勵車主汰換老舊車輛，環保署推出4項補助措施，其中換購新車擔保成數高達9成，貸款優惠利率2.595％。

環保署推出「1到2期大型柴油車報廢補助」、「3期大型柴油車加裝濾煙器補助」、「減徵大貨車貨物稅」、「低率信貸優惠方案」四項補助措施，補助金額逐年下降，期望車主越早換車越好。

除原有的「1、2期大型柴油車報廢平均每輛補助20萬元」、「3期大型柴油車加裝濾煙器最高補助15萬元」、「減徵大貨車新車貨物稅5萬元」外，環保署署長李應元表示「祝福貨運司機父親節快樂，要給大家小小的禮物」，公佈低利率信貸優惠措施中，擔保成數可達9成、貸款利率2.595％，補助將在9月1日實施。

李應元以200萬元車輛舉例，貸款160萬元、年利息為10萬7771元，綜合所有補助措施後，補助金額為24萬2061元。另外針對有司機貸款300萬後又須面臨報廢問題再貸款一事，李應元說「不太可能花300萬還買到需要報廢的老車，但如果有這種狀況都可以向協會等聯絡，環保署將以個案處理」。

空保處處長吳盛忠強調，環保署加嚴管制都會視空氣品質需求與季節不同的狀況而定，社會大眾無須過分恐慌，也會盡快邀集環保機關研擬細項規則。李應元表示「環境惡化會讓窮人更窮」，強調環境保護是每一位國人的責任，但也不要誤解政策、造成恐慌。

(中時 )

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