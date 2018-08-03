廷廷渴望婚姻生活！邀老蕭師妹 「一起睡」

蕭秉治新歌邀Erika合唱、拍MV。（相信音樂提供）

友善列印
中時
蕭秉治新歌邀Erika合唱、拍MV。（相信音樂提供）
蕭秉治新歌邀Erika合唱、拍MV。（相信音樂提供）

蕭秉治（廷廷）新歌〈天使見證的愛情〉邀蕭敬騰師妹劉艾立 （Erika ）對唱、合拍MV，個性活潑的Erika遇上害羞的蕭秉治，原本不認識的兩人，意外的在錄音室一拍即合，廷廷笑稱這首歌絕對會讓眾人「想婚指數」激增！此外，拍MV時 導演還安排大馬路「床戲」，讓兩人輕鬆躺著拍攝，從早拍到晚的他們開玩笑說：「我們蠻睏的，剛好好可以睡覺了！」

拍MV時兩人因撞球打開聊天話題，恰巧拍攝現場也有撞球桌，兩人立刻來比「挑桿」，前一秒玩得不亦樂乎的兩人，下一秒立刻進行重頭戲「吊鋼絲」，兩人並非第一次吊鋼絲，但這回難度加倍，因腰帶束縛著腰，又得挺直身體，宛如做核心肌群的棒式動作，讓蕭秉治10秒大暴汗，「感覺像健身，加上腰帶卡在腰間，呼吸有點困難，很欽佩演武俠劇的人。」相較於蕭秉治表情痛苦，Erika表情輕鬆自在，一臉笑容，她說：「因為平常吊鋼絲機會不多，就當作享受飛在空中的感覺。」只是才一說完，不舒服感襲捲而來，讓剛吃飽飯的她，直呼：「快吐了！我剛不應該吃東西。」

喜歡小孩，也對結婚很有幻想的蕭秉治，把渴望幸福的心情注入創作，把《天使見證的愛情》這首歌送給未來的小孩，也是自己對未來的期許。充滿幸福甜蜜氛圍的情歌，一寫完後蕭秉治就想找個聲音甜美的女生對唱，而Erika甜美的好嗓音正中蕭秉治心，對Erika的聲音「一聽定情」，他說：「之前有聽到她的作品，完全被聲音打到。」Erika也對於蕭秉治的創作長才大為激賞，兩人相約下張作品能再度合作。巧合的是，Erika首張專輯《I Am Erika》裡，有一首與小宇的合唱歌曲〈當一個天使的憂愁〉，而這次與蕭秉治合作的新歌曲名也有「天使」，Erika開心說：「所以我就是個天使！」

(中時 )

戴愛玲獻大愛！募105萬助小運動… 趙麗穎撇懷孕 第一狗仔逆轉爆料…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。