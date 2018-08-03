廷廷渴望婚姻生活！邀老蕭師妹 「一起睡」

2018年08月03日 13:58 中時 尤嬿妮

蕭秉治新歌邀Erika合唱、拍MV。（相信音樂提供）

蕭秉治新歌邀Erika合唱、拍MV。（相信音樂提供）

蕭秉治（廷廷）新歌〈天使見證的愛情〉邀蕭敬騰師妹劉艾立 （Erika ）對唱、合拍MV，個性活潑的Erika遇上害羞的蕭秉治，原本不認識的兩人，意外的在錄音室一拍即合，廷廷笑稱這首歌絕對會讓眾人「想婚指數」激增！此外，拍MV時 導演還安排大馬路「床戲」，讓兩人輕鬆躺著拍攝，從早拍到晚的他們開玩笑說：「我們蠻睏的，剛好好可以睡覺了！」

拍MV時兩人因撞球打開聊天話題，恰巧拍攝現場也有撞球桌，兩人立刻來比「挑桿」，前一秒玩得不亦樂乎的兩人，下一秒立刻進行重頭戲「吊鋼絲」，兩人並非第一次吊鋼絲，但這回難度加倍，因腰帶束縛著腰，又得挺直身體，宛如做核心肌群的棒式動作，讓蕭秉治10秒大暴汗，「感覺像健身，加上腰帶卡在腰間，呼吸有點困難，很欽佩演武俠劇的人。」相較於蕭秉治表情痛苦，Erika表情輕鬆自在，一臉笑容，她說：「因為平常吊鋼絲機會不多，就當作享受飛在空中的感覺。」只是才一說完，不舒服感襲捲而來，讓剛吃飽飯的她，直呼：「快吐了！我剛不應該吃東西。」

喜歡小孩，也對結婚很有幻想的蕭秉治，把渴望幸福的心情注入創作，把《天使見證的愛情》這首歌送給未來的小孩，也是自己對未來的期許。充滿幸福甜蜜氛圍的情歌，一寫完後蕭秉治就想找個聲音甜美的女生對唱，而Erika甜美的好嗓音正中蕭秉治心，對Erika的聲音「一聽定情」，他說：「之前有聽到她的作品，完全被聲音打到。」Erika也對於蕭秉治的創作長才大為激賞，兩人相約下張作品能再度合作。巧合的是，Erika首張專輯《I Am Erika》裡，有一首與小宇的合唱歌曲〈當一個天使的憂愁〉，而這次與蕭秉治合作的新歌曲名也有「天使」，Erika開心說：「所以我就是個天使！」

(中時 )