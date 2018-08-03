蔡易餘嗆陸配差別待遇剛剛好 相關團體痛罵「立委敗類」

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李宜秦

民進黨立委蔡易餘在臉書上寫下「中國從最近東亞青還是航線代碼一事處處打壓台灣，我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦！」，引發相關團體極度不滿，認為政治不該與婚姻混為一談，新住民發展協會理事長徐春鶯痛罵「根本是製造族群對立、撕裂族群的劊子手，堪稱立委中的敗類」，相關團體一致認為蔡易餘身為立委，應以同理心出發謹慎發言。

台灣外籍配偶福利發展協會理事長史雪燕說，無論從東南亞或是大陸嫁來的女性，都同是台灣媳婦，政府卻給予差別待遇，把婚姻摻入政治因素，令人心寒。對於蔡易餘的失言，她表示「不予置評，希望他對自己的言語負責」。

史雪燕解釋，目前外籍配偶取得身分證規定就有差別待遇，他國配偶為4年，陸配卻需要6年，讓陸配得無法與其他外配享有相同的社會福利，非常不公平。

徐春鶯對立委歧視表示不滿，痛罵「蔡易餘根本是製造族群對立、撕裂族群的劊子手，堪稱立委中的敗類」，強調政治因素不該混入婚姻，外配都是因為愛台灣、愛先生才會嫁過來，並沒有什麼差別。

她認為現有法律對陸配的不公平規定太政治化，對外配子女也不公平，徐春鶯直指蔡易餘「格調太低」、「把對大陸的不滿與怨恨發洩到新住民身上」，且目前陸配人數已超過36萬、佔外配比例68％，民進黨反而應該團結外配，改善過去政府的政策，團結族群。

(中時 )

陸配差別待遇 剛剛好！綠委蔡易… 內湖超跑一條街 議員批：有錢人…

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