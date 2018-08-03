輔大校長涉醫院弊案　輔大學生會籲校方正面回應

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旺報

輔仁大學校長江漢聲遭前稽核室主任靳宗立指控涉弊，輔大董事會發布聲明稿指出，尊重校務獨立運作，並已組成緊急應變小組了解事情始末與查證，輔大學生會今(3)日再度發表聲明，強調學生會目前持續追蹤這起事件，也希望校方能夠給予正面的回應。

輔仁大學學校財團法人董事會2日發布聲明稿，有關前稽核室主任靳宗立寄發「稽核室通報輔大診所及附設醫院重大違規案情說明」乙事，本董事會已組成緊急應變小組，進一步了解事情始末並進行查證，亦將於近期召開董事會議進行討論，絕對秉持勿枉勿縱之精神處理本案；並呼籲在此期間，請大家繼續給予輔仁大學及附設醫院支持與鼓勵。

輔大學生會3日在臉書發表聲明並指出，這次事件涉及違法主導設立「輔仁國際醫務顧問股份有限公司」，介入附設醫院經營事務，江校長雖在公開信澄清：「輔仁國際醫務公司並非學校或醫院的公司，本人和校院主管也未任職董事」，但在媒體查閱該公司董監事變更紀錄時，發現江校長確實有擔任過該公司董事。

輔大學生會指出，依照學生會所查閱的資料顯示，該公司於2017年4月核准成立時，除江漢聲校長及合作的「橡子園顧問有限公司」兩位代表人外，其餘董監事包含林肇堂（現任醫學院院長）、洪啓峯（現任醫學院行政副院長）、王水深（現任醫院院長）、江福田（現任醫院醫療副院長）、尤姵文（前醫院募款副院長）、陳俊賢（前醫院籌備處主任）及張吉仰（現任醫院醫療品質副院長），含校長在內的校院主管於今年5月才辭去董監事一職，呈現江漢聲提供的公開信，在可信度上存有疑義。

輔大學生會強調，學生會站在學生的立場，懇請學校能夠釐清真相，並且真誠的面對全體教職員生，目前董事會已經開始著手處理，然而教育部高教司仍舊沒有回應，我們在此再度呼籲校長及校方坦然面對重大爭議，還給學生及教職員應有的知情權。

(旺報 )

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