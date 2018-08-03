影》華府雷根機場失蹤 12歲大陸女孩疑遭綁架

一名赴美旅遊的12歲、大陸女孩馬金晶（圖右）於華府雷根機場失蹤，疑似遭左側的亞裔婦女綁架。（圖/Virginia State Police）

友善列印
中時電子報

據美國哥倫比亞電視臺（CBS）報導，維吉尼亞州當局稍早啟動「安珀警報」（AMBER Alert），通知全國有一名未成年的孩童疑似遭綁架失蹤。警方表示，失蹤的是一名年僅12歲、隨團赴美旅遊的大陸女孩馬金晶（Jinjing Ma，音譯），疑似在華府雷根機場（Reagan National Airport）、遭一名黑髮、身穿黑衣的亞裔女子帶走，讓本預定2日返國的她就此失蹤。

疑為陸竊技術 奇異華裔工程師恐面臨10年重刑

維州警方說，12歲的馬金晶黑髮棕眼，身高4英尺11英寸、體重約90磅，失蹤前身穿白色T恤、藍色牛仔褲和白色外套，於本月2日下午，在雷根機場辦理登機前，拿回自己的護照後就脫隊失蹤。華府機場管理局（Metropolitan Washington Airports Authority）也緊急加派人力協助尋找，並向上呈報給聯邦調查局（FBI），與維州警方合作、努力將女孩平安找回。

所謂「安珀警報」，是指美加地區在確認發生兒童綁架案件時，向大眾通知的一個警示系統，以1996年在美國德州阿靈頓（Arlington），被綁架並殺害的九歲女童安珀·海格曼（Amber Hagerman）命名，一旦啟動、將使用美國緊急警報系統（EAS）透過各層級電視台向全國發布，並同時透過電郵、手機簡訊等平台讓民眾知道。而且為擔心誤傳或錯誤太多，美加兩國對警報發布管制非常嚴格，也顯示「安珀警報」的重要性。

警報中提到，女孩先前在紐約時，一名目擊男士說，他在紐約旅遊期間、曾看到上述提到的該名40歲亞裔婦女和女孩見面，並拿食物給女孩討她歡心；而女孩在機場外被拍到曾登上一輛掛紐約車牌的轎車、而且還有更換衣物的動作，加上年紀太小、都讓警方和聯邦調查局更加擔心，被劃歸為「極度危險」的等級。

(中時電子報)

文章來源：Amber Alert issued for 12-year-old girl abducted from Reagan National Airport

更多精彩新聞請見國際頻道！
美參院通過國防授權法 陸國台辦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。