比499更猛！5大電信父親節優惠開打 最低資費177元

2018年08月03日 14:41 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

日前電信業母親節優惠方案，引發499之亂，近日五大電信業者針對父親節檔期再掀戰火，不但搶推吃到飽方案，其中資費最低下殺到177元，比499更猛，另外還有加碼送家電、空拍機等優惠，準備來個「殺很大」！

中央社報導，台灣大哥大今天推出全新「月付398！網內打到飽、上網吃到飽(前3個月)大同電鍋0元」優惠方案，前3個月行動上網吃到飽不降速，第4個月起每月加贈行動上網傳輸量6GB。另外，在父親節前夕還推出台灣大家電自由選方案，包括電鬍刀、塵蟎吸塵器等，搭配699資費方案，可0元購機。

中華電信也推出「老爸玩具大賞」，搭配運動攝影機及空拍機，另外還有「iPhone指定機型超殺優惠」，即日起至8月31日止，申辦「新精選購機方案」，月繳699元、999元、1399元，續約、攜碼、新申辦均可申請，可行動上網吃到飽、網內免費講。

遠傳電信也有月付698元，行動上網吃到飽，網內互打免費、網外40分鐘等優惠，近期更首創業界，攜手LINE MOBILE，推出月租100%折抵漫遊上網費。

亞太電信網路門市原本限量177方案將全面開放，4G輕量上網單門號177方案，享每月免費7 GB上網，同時，網路門市也推出多款家用商品，包括無線分享器、除濕機、除蟎機、吸塵器等。

台灣之星今天同步公布父親節優惠活動，8月8日下午1時起每逢整點，綁約手機挑戰業界最低價，4G勁速吃到飽資費方案月租599元搭配iPhone 8，手機原價新台幣2萬5500元，購機限時888元，每小時提供1支，共8支搶購。

另外，台灣之星還推出「向老爸大聲說愛」父親節免費通話88分鐘，即日起至8月6日，限台灣之星月租型用戶(不含體驗卡)申請。8月8日父親節當天撥打已完成申請登記之指定門號(限一門)，當日不限次數，得享有免費通話88分鐘，指定門號不限網內、網外手機門號。

(中時電子報)