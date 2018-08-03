夜宿收容所 小學員被狗舔醒永生難忘

2018年08月03日 14:43 中時 林宏聰

參加夜宿動物收容所活動的孩子們拿起畫筆，在燕巢動物保護關愛園區牆上進行彩繪，記錄下2天營隊的美好回憶。（高市動保處提供）

全台首創「夜宿動物收容所」活動3日圓滿落幕，共吸引20名國小、國中學生參加，他們到高雄燕巢動物關愛園區學習與毛小孩互動，晚上一起席地而眠，孩子們為了能帶狗散步，隔天清晨6點就自動起床，小學四年級「阿祥」難掩興奮地說，被狗狗舔醒的感覺真好。

高市動保處規畫夏令營活動，今年首度嘗試安排夜宿動物收容所，開放報名後名額立刻被搶光，20名獲選的幸運小朋友2日前往燕巢動物保護關愛園區，學習與狗互動闖關、正確牽狗繩、幫狗洗澡、煮鮮食給狗吃、為狗做玩具。

經過一整天互動，小朋友和狗兒晚上在收容所內打地鋪，每位學員細心布置溫暖被窩，讓狗兒自行選擇要找誰共眠，隨隊工作人員說，畢竟這是狗狗的地盤，不希望強迫狗兒跟人睡，更趁機教育孩子們尊重動物自主意願。

2天1夜營隊3日中午圓滿結束，國中二年級的楊柏軒說，原本以為動物收容所是陰暗的鐵皮屋，沒想到環境乾淨，晚上還有滿天星星、螢火蟲；國小四年級的「小愛」則說，希望長大之後當動保志工，但第一步是回家後拜託爸爸媽媽來收容所領養狗狗。

動保處長葉坤松說，學員們與毛小孩親密互動，是非常好的機會教育，狗狗們也能趁此活動出來透透氣，增進社會化學習，對未來進入認養家庭與人類相處幫助很大；動保處近期將陸續舉辦校園教育宣導，盡量增加收容動物曝光機會，提高認領養率。

(中時 )