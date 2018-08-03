華航主張罷工不成立　機師工會：挑釁宣戰

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中時

桃園市機師職業工會7月16日發起罷工投票，依照目前投票情形，極有可能在8月7日開票後取得罷工權，但工會指控，昨（2）日收到桃園地方法院的通知書，才得知華航早已向法院提起「民事聲請定暫時狀態處份及緊急處置狀」，認為職業工會不存在罷工權、罷工決議不成立，且要求法院在訴訟結果判定前，工會均不得罷工，是在激化勞資對立。

華航表示，因應桃園機師職業工會近期抗爭行為，公司為保障旅客權益與公司正常營運，尋求合理法律行動，期能降低對公眾運輸之衝擊。華航強調，從未放棄與機師工會協商的機會，再次呼籲工會理性協商。

機師工會指出，2日下午收到桃園地方法院的通知書，工會才得知華航早在7月30日，就向法院提起「民事聲請定暫時狀態處份及緊急處置狀」。簡單來說，就是華航花了大筆錢，聘請了在勞資爭議界長期代表資方的知名的律師，向法院提出「（職業）工會不存在罷工權」以及「罷工決議不成立」之訴訟，同時要求法院在訴訟結果判定前，工會均不得罷工。

工會收到法院的通知書後，立即聯絡工會2位顧問律師，並請教多名勞動法學者，均一致確認華航在上述書狀內法律主張理由，幾乎站不住腳，工會律師會在7日內，具狀針對華航資方書狀進行詳細逐點回覆。

機師工會批評，真正讓他們感到憤怒的，是資方到了此時此刻，仍不肯認真考慮在罷工投票後與工會協商，反而是想藉由混淆視聽、拖延時間的方式，激怒工會與會員。華航「職業工會不該擁有罷工權」的主張，根本無視、甚至藐視機師職業工會與全體會員的「爭議權」，若工會連爭議權都不被資方所承認，也難怪過去2、3年來，10幾次團體協約協商，資方策略永遠是敷衍、打發。

工會聲明，從來不曾主動求戰，期盼的是平等、合理、有效的協商機制，但目前的狀態，已經是資方主動向我們挑釁宣戰，換言之，工會已經沒有任何避戰的空間了。若罷工投票結果出來後，資方仍然是維持如此強硬蠻橫的態度，也請所有會員做好配合工會罷工規劃的心理準備。

(中時 )

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