宋芸樺遭貼台獨風波 李國毅回應了

李國毅今出席活動。（洪秀瑛攝）

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李國毅先前以私人臉書「李安娜」帳號在「靠北影視」臉書上回應網友留言，批評台劇只想投小賺小，結果拍出一堆降低台灣觀眾觀影智商的戲劇，還嗆聲投資方，「預算不符合劇本裡的世界觀就不要拍！演員勞心消耗，工作人員勞身委屈，編劇傻眼貓咪，觀眾看了也無言以對，所有所有的工作人員都不應該用肝來幫投資方省錢」引起風波。

他今天出席活動，首度回應：「我被一堆朋友恥笑怎麼會在那裡留言，因為最近比較悠閒，聽到工作人員提到以前遇到的問題還困擾著，我心裡憤恨不平，替他們覺得委屈，所以就PO了」。後悔發文嗎？「後悔的就是，我不能改名字，如果改名字，私人臉書還是切換成新的，除非先改靠北影視那篇文章。我不覺得我說錯話，指出問題不叫砲轟、抱怨、批評，我是一個不愛管事的人，一直以來讓作品說話就好，這次出來這樣寫有點不好意思，但我用一個身為在這個圈內成長的人，希望大家了解問題才能解決問題」。

對於宋芸樺昨被貼「台獨」風波，李國毅說，「這是個沒發生的誤會，連解釋都不知道怎麼解釋了，完全沒辦法對這件事做評論，我完全不認識她，不方便在這邊談論她」。他自己先前也經歷被貼台獨烏龍事件，是否感同身受？他說，相信事物總有一天會澄清開的，像我上次從大陸回來就覺得很可惜，因為一個莫名其妙的誤會，就是可惜，相信一定還有機會再過去（大陸）學習。」

(中時 )

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