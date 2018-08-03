批教師年改新制違憲違法 丁守中：姚文智說清楚誰是門神

2018年08月03日 15:21 中時電子報 綜合報導

公立大學教師退休制度爭議頻傳，國民黨台北市長參選人丁守中痛批民進黨修法嚴重侵害退休教師退休後憲法所仍應予保障的工作基本權，更將造成高階人力資源的嚴重浪費。針對民進黨立委姚文智回擊，部分學者退休後轉任私立大學，是在充當「門神」，排擠年輕學者就業機會。丁守中則反問，請姚文智好好舉出個例子到底誰是門神？否則就是對全體私立大學校長與退休教授的侮辱。

丁守中也強調，依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第八條明文規定，公立大學及中學退休教師月退休金，其中35%是他們任職期間從自己薪資所提撥的錢，何來可以因為如此不當修法結果，造成被政府所實質「侵吞」？

他並痛批，教育部給與私立大學的補助款均有明確支出項目限制。換言之，絕對不允許用來補助私立大學教師授課薪資。因此用「年金改革」的名義，剝奪私立大學延聘公立大學退休教授的辦學措施完全無理，實在荒謬至極。

丁守中今天在臉書P文做以上表示，事實上，類似措施出爐後已引發相當多質疑，台大法律系教授李茂生先前也在臉書表示，這是否代表教授退休後不要亂參加國公立機關所舉辦的研討會或接他們邀約的演講、計畫，省得拿不到年金，最好在家裡當廢人？並痛批此舉是「把退休國公立大學教授當腦殘」。

丁守中則說，公立大學退休教授每月退休俸多寡當然是年改可檢討事項，但教授之所以退休後被私立大學禮聘授課，必然是有優異的教學成果，並涉及全國教育資源充分及有效運用，也使公立大學教授缺額因而有較快速的新陳代謝。

他也指出，私立大學倘每月發給授課薪資是兩萬兩千零一元，僅因超出最低基本工資二萬二千元一塊錢，依此次年改規定，退休教授每月原可領取四到六萬元月退休金即不得發給，即使向目前任教的私立大學請求減除那一塊錢的授課薪資，當月退休金仍不補發。這是哪門子「年金改革」的法律邏輯？

(中時電子報)