彰化》員林國宅爭議 彰化縣政府工務處提告員林市長 縣議員

2018年08月03日 15:36 中時 謝瓊雲

彰化縣政府工務處長林漢斌(中)陪同縣府委任律師陳政霖到彰化地檢署按鈴申告。(謝瓊雲攝)

員林市長張錦昆(左起)、彰化縣議員曹嘉豪面對遭系府提告表示遺憾，強調評論的出於善意討論可受公評之事。(謝瓊雲攝)

針對員林國宅公開標售案糾紛，彰化縣政府工務處3日委託縣府律師至彰化地檢署對員林市長張錦昆、縣議員曹嘉豪提告，指兩人公開說縣府將國宅「公有停車場變私有」、「15億賤賣3億」已涉及毀謗、公然侮辱公署。

員林市長張錦昆表示，員林國宅停車場問題，住戶不斷向他陳情，他無法坐視不管，自己出於善意針對可受公評之事進行評論，被告也只好坦然面對，但呼籲縣府應該再與住戶溝通，以免製造二度傷害。

曹嘉豪則說，身為民代監督縣政，評論全是根據縣府提供給他的資料，面對國宅爭議，縣府居然無法研擬出對人民有利的配套，反而興訟與議員對簿公堂，真是令人匪夷所思，霸道又傲慢，令人深感遺憾。

工務處長林漢斌表示，員林國宅1995年完工，地下一樓百貨商場公開標售流標41次，營建署從2004年開始調降，2012年前縣長任內時核定底價就是3.49億元，歷次招標過程公開透明，縣長魏明谷和新的縣府團隊上任後並未再做更動，何來賤賣之說？

林漢斌強調，地下一樓停車位產權部分，本來就附屬在公開標售的百貨超商面積裡，非常明確，且爭議經兩造訴訟，亦經高等法院台中分院在今年4月24日判決定讞，管委會敗訴，應返還不當得利113萬元。

員林國宅地下室停車場標售案，引發得標的廠商和住戶管委會互告，爭議糾紛竟演變成政治口水，8/1日晚間國民黨籍員林市長參選人、縣議員游振雄在服務處召開參選市政座談會，出席的張錦昆、曹嘉豪兩人，在公開致詞談話時，針對員林國宅爭議，分別說出停車場「公有變私有」、國宅地下室「15億賤賣3億」，縣府掌握錄影畫面決定提告，是否將引發選戰後續效應，還有待觀察。

(中時 )