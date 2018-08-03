捍衛家庭價值！ 「愛家公投」連署活動開跑

圖片來源：國民黨青年部 提供

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中時電子報
綜合報導

為了下一代，請站出來！下一代幸福聯盟與員林地區由彰化縣議員曹嘉豪、員林市民代表會副主席張國良、彭惠敏代表、張偉傑代表、員林市青工會會長黃智裕、幸福聯盟志工李相勳，以及許多幹部和民意代表共同發起『我愛家，我公投』的活動。活動於8/3早上10點至11點開跑，地點位在博愛路與和平街口。

「愛家公投」共有3案，分別是：

一、「婚姻定義公投」即婚姻限一男一女組成。

二、「適齡性平教育公投」即不應對心智未成熟的兒少實施同志教育。

三、「採婚姻以外形式專法保障同性二人權益之公投」希望捍衛婚姻家庭價值、保護我們的下一代，也尊重同性權益另立專法保障。

圖片來源：國民黨青年部 提供

圖片來源：國民黨青年部 提供

家庭的價值在於一男一女所組成的一夫一妻制度，並且有愛的下一代才有完整的家庭結構，同性婚姻予以尊重，甚至可另立專法，對於財產或是權益一樣不會受損，但是如果規範在民法當中則會造成社會混亂以及家庭對立，故於8/3站出來號召連署，希望能喚醒一般觀望民眾對於家庭結構的重要性，不容許被破壞。

目前連署的份數還在努力中，要過公投的門檻只差一哩遠，期許大家群策群力，不分你我，為了下一代，也為了維護家庭的價值以及倫理，請大家挺身而出，捍衛家庭，捍衛下一代。

(中時電子報)

圖片來源：國民黨青年部 提供
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