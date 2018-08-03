宅在家也能虧雞滑起來 潘朵啦「線上成人展」開跑！

無法親臨成人展的粉絲們有福了，潘朵啦推出「線上成人展」，每逢週三、週六兩晚於App內限定上映。(潘朵啦提供)

友善列印
中時電子報
台灣成人娛樂領導品牌「潘朵啦」推出線上成人展。(潘朵啦提供)

每年都讓亞洲男性瘋狂的成人展即將開始，今年台灣成人娛樂領導品牌「潘朵啦」為了造福無法親臨現場的男性同胞們，旗下的高畫質隨選影音App「潘朵啦移動享樂」特別推出另類的「線上成人展」，讓大家炎炎夏日不用出門也能一飽眼福享受清涼的滋味。潘朵啦「線上成人展」將於8月期間每逢週三、週六兩晚於App內限定上映，無需門票免費入場外，參展女優的陣容更是極殺無比！出道15年AV魔女教主：吉澤明步、日本最優秀新人賞得主：桃乃木香奈、男女通殺最強小隻馬：椎名空、日本最強初戀系女優：天使萌、日本AV奧斯卡得主：大槻響……等等，共9位一線女優齊聚潘朵啦「線上成人展」。

除此之外，「潘朵啦移動享樂」App也在今年達到了百萬下載，為了慶祝百萬下載數，「線上成人展」舉辦期間潘朵啦更破天荒推出兩大史無前例的超值優惠，凡在活動期間儲值的用戶即可獲得100%的點數回饋，最高回饋竟高達價值新台幣一千元(每組帳號限儲一次)！且App內所有影片再全面限時下殺5折。

台灣兩大成人展在今年選在同天開展，日本當紅的女優將要同時降臨寶島，想必追逐女神的粉絲們一定會分身乏術急於趕場。不用擔心，本次來台的當紅女優在「潘朵啦移動享樂」App內你都見的到，而且還能用史上最划算的價格群覽全部女優的精彩作品。今年暑假「潘朵啦移動享樂」App要讓男性同胞們在線上線下都能被女神包圍一起虧雞滑起來！

(中時電子報)

「潘朵啦移動享樂」高畫質隨選影音下載網址

周董當導師遭曝找X照 得意狂傳學… 發哥攜手郭富城拍新片 神虧「生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。