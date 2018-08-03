NG包不稀奇 全台第一次：NG行李箱1折起開賣

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相準國人瘋旅遊熱潮，台中一家OUTLET一年一度的NG包出清特賣，今年首度引進3000只NG行李箱，網羅韓星代言Samsonite、innovator等11個品牌，小小刮痕即成NG品，價格甚至下殺1折到5折，開賣首日8月3日還將舉辦封場首購會，消息一出詢問度破表。

交通部觀光局2018年1-6月國人出國人數統計分析指出，出國人數超過839萬人次，同去年成長8.31％，出國呈現熱絡。台中日曜天地OUTLET於3日舉辦NG名牌包搶購會，今年特別精心推出NG行李箱共3000個微瑕疵品，通通下殺一到五折要讓消費者瘋狂搶購。

其中最狂NG行李箱，原價7980元，開價1折798元出清，只因為行李箱出現刮痕過不了品管，變身NG行李箱拍賣，有消費者說，省下的錢都可以買出國機票了！而Samsonite行李箱更直接5折出清。

日曜天地指出，NG行李箱的瑕疵處完全不影響功能或外觀，比起因QC品管嚴格而成為的NG行李箱與上架新品價差非常大，一般出國在登機托運的過程常造成碰撞擦痕，落地立刻變成NG行李箱了。

日曜天地OUTLET在3日到27日舉辦「NG名牌包搶購會」，除主打NG行李箱外，今年度品牌陣容龐大，包括COACH、GUCCI、RADLEY 、LONGCHAMP、MICHAEL KORS、RABEANCO、play boy、adidas、等60大名牌包包，最低折扣下殺2-3折起，價差最大的BV編織包，民眾買到立即省下62816元，另外還有多款千元有找名牌休閒包款。

(中時 )

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