歐巴桑聯盟籲整頓看板 中市府：依法管理

2018年08月03日 16:58 中時 盧金足

歐巴桑聯盟3日到台中市府廣場陳情，由台中市政府都發局主秘曾文誠（左）出面接下陳情書。（盧金足攝）

歐巴桑聯盟成員楊欣怡表示，大街小巷違規競選廣告看板林立，她們不願知法犯法，不想以選舉看板來爭取曝光，影響市容。（盧金足攝）

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲呼籲台中市府，保障小民參政的空間，立即拆除違法選舉看板。（盧金足攝）

歐巴桑聯盟3日到台中市府廣場陳情，質疑大街小巷違規競選廣告看板林立。（盧金足攝）

歐巴桑聯盟3日到台中市府廣場陳情，質疑大街小巷競選廣告看板林立，台中市府對違規廣告物未採取「勤拆重罰」原則，要求拆除違法選舉廣告。對此，台中市政府都發局主秘曾文誠出面接下陳情書表示，涉及建築法之招牌廣告，都發局訂有《台中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法》與相關查處原則，各區公所稽查及專案計畫等方式管理，今年上半年已查處518件，將持續依法管理。

歐巴桑聯盟成員楊欣怡表示，今年是選舉年，台中市的街道風景都變了，競選廣告看板林立，某一個里有單一參選人的看板就超過20面，整個台中市充斥著不計其數的選舉看板。

「小民參政能夠合法合理使用的宣傳平台在哪裡？」歐巴桑聯盟成員童葦翎、何語蓉等人強調，小民參政的困難，除了參政保證金之外，選舉看板林立是另一個困難，質疑選舉考驗的並非參選人的政策與監督力，而是考驗財力與物力，她們不願知法犯法，不想以選舉看板來爭取曝光。

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲表示，保障小民參政的空間，要求相關單位立即拆除違法選舉看板。

對此，台中市政府都發局表示，依《台中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法》與相關查處原則，持續透過稽查、各區公所巡查及專案計畫等方式管理，今年上半年已查處518件，將持續依法管理。

都發局指出，因廣告物型態多元，並涉及道路、交通、環保及建築等相關法規，與各權責局處也會依據市府《台中市廣告物主管機關權責分工》等規定，分工合作做好各類廣告物管理；選舉期間，也會依選罷法相關規定管理台中市選舉廣告。

(中時 )