羽球世錦賽》決勝局錯失6分領先 周天成惜敗石宇奇 3度叩關4強飲恨

台灣羽球一哥周天成在南京世錦賽男單8強力戰中國大陸小將石宇奇。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

南京羽球世錦賽男單8強，「寶島一哥」周天成對上世界排名第3、今年全英公開賽金牌得主石宇奇，不但要拚個人首次殺入世錦賽4強，也要替稍早出局的戴資穎討回公道，結果兩人拚戰激烈，首局小天雖以21比16拿下，卻讓石宇奇以21比15、21比18連拿兩局，包括決勝局錯失6分領先，慘遭逆轉吞敗，生涯第3次挑戰世錦賽4強飲恨。

22歲的石宇奇與21歲的何冰嬌都出身江蘇，2014年在南京青奧分別奪得男單、女單金牌，本屆南京世錦賽均具有地主優勢，何冰嬌稍早擊退球后戴資穎，中止對戰6連敗，這次換周天成來挑戰過去兩次對戰石宇奇都輸的紀錄，希望替小戴討回公道。

首局周天成在5比8落後時連得4分，可惜10比9領先時連丟兩分，包括一次殺球掛網，反以10比13落後。所幸小天及時催出一波8比1的反超猛攻，期間一度連得7分，局末點一記反拍挑往石宇奇後場，造成對手斜線殺球出界，22分鐘以21比16拿下首局，也是生涯3度對戰以來，小天首次拿到局數。

換邊後石宇奇一開始加溫追分，並於6比4領先時連拿7分，以13比4拉開領先，所幸小天也以7比1攻勢趕上，追到14比16。可惜一次網前小球被石宇奇逮中，接著又在被動局面下遭到扣殺，連失3分，讓對手以21比15追平局數。

決勝局周天成在第1分就挑戰成功，先聲奪人，也在技術暫停取得11比4領先優勢。換邊後小天努力鞏固優勢，但16比10領先時被石宇奇連拿6分追平，氣勢就此逆轉，無奈吞下生涯對戰3連敗。

(中時電子報)

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