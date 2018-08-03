《關於島嶼》屏東戶外公演 雲門林懷民邀大家作夥來熱鬧

2018年08月03日 16:17 中時 林和生

屏東縣長潘孟安（左）致贈一把月琴給林懷民，林感動的說，要將《關於島嶼》送給心中台灣最偉大的藝術家之一陳達。（林和生攝）

由國泰金控贊助的雲門戶外公演，今年唯二屏東場將於4日晚間7時30分在屏東縣立田徑場演出，雲門藝術總監林懷民特地到廟宇祈求好天氣，並邀請觀眾早一點到、大家歡喜作夥，由「國泰辦桌、雲門出菜」，一同欣賞《關於島嶼》。

林懷民坦言，雲門創立初期，從沒想過要在倫敦、紐約或巴黎等一線城市演出，而是設定在社區、學校，因此戶外公演是雲門的根，就像台灣早期的野台戲一樣，全家出動、所有的人都能一起欣賞。

《關於島嶼》沒有布景，而是以文字投影台灣的山川、城鄉及河流，呈現整座島嶼的風景，透過文字流動、舞者肢體，勾勒對台灣的感情。

屏東縣長潘孟安說，這鉅作被歐美舞評講述為「林懷民給他摯愛台灣的情書」，以文學、舞蹈、吟唱娓娓訴說台灣故事，交織出令人雋永流傳的火花，更流露出林對台灣土地的關懷。

潘孟安於公演記者會現場，特地送上一把月琴，林懷民接手後撫摸著琴身，想到40年前編撰的舞碼《薪傳》，頓時哽咽地說，當時請來恆春演奏家陳達協助配樂，對方一唱就是3小時，唱出土地歷史與人們的情懷，完全像一部史詩。

林懷民說，這次在屏東公演，期待可以見到大家，也把《關於島嶼》這舞碼，獻給台灣最偉大的藝術家之一陳達，他就是道地的屏東人。

(中時 )