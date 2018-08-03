員林圳溝驚傳半百男子落水 送醫不治

2018年08月03日 16:42 中時 謝瓊雲

搜救人員請水利站人員將水放掉後，將滿身泥濘的張男吊掛救起。(謝瓊雲翻攝)

張男被救起時全身被爛泥巴包覆，已無生命跡象。(謝瓊雲翻攝)

員林市3日發生溺水意外，有民眾中午在石笱埤圳、防汛道路旁發現有一部機車和鞋子，通報疑似有人落水；警消到場後，待水利會將水放盡後，果然在圳溝爛泥中驚見一名男子身體，滿身泥濘，出動器材車固定吊掛上岸，已無生命跡象，送醫仍宣告不治。

中午約11點52分，彰化縣消防局獲報，在在員水路二段紅橋附近的排水溝旁，看見停放一輛機車、一雙鞋，但附近卻沒看到人影，懷疑有人跳入圳溝中落水。

員林消防分隊小隊長黃立宜表示，獲報後出動4車11人搶救，6分鐘後消防救護人員皆趕抵現場，展開搜索，但當時大排水流湍急，緊急協請一旁水利站人員打開閘門放水。

黃立宜說，排水溝的水放乾後，消防人員立即在機車停放處附近，發現有男子趴臥在排水溝中，全身滿是爛泥巴，搜救人員進入大排把溺者以器材車固定吊掛上岸搶救，但當時男子早已無生命跡象，持續實施CPR搶救並送醫，急救後宣告不治。

員林警分局林厝派出所員警透過機車車牌追查死者身分，確認落水男子是家住埔心鄉的52歲張姓男子，張妻難過向警方表示，丈夫的身體不好，不知道為何會發生這種事，目前仍在派出所製作筆錄。

警方初步調查，現場張男的機車、鞋子都擺放整齊，也沒有車禍痕跡，初步研判，很可能是自殺，不過實際落水原因，仍需要調閱鄰近路口監視器，進一步釐清。

(中時 )