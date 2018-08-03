學者分析宋芸樺進退維谷 嘆她「四不同」沒周子瑜幸運

2018年08月03日 16:32 中時電子報 吳品瑤

主演《我的少女時代》走紅的女星宋芸樺，因昔日一部快問快答短片被扣上台獨帽子，她昨在微博貼文滅火，高喊自己是中國人，讓人聯想起早前「TWICE」台籍成員周子瑜揮國旗一事，然有政治系學者分析，認為兩人處境大不同，分析兩人之間四點差異，推測宋芸樺這次恐怕難以像周子瑜一般全身而退。

范世平臉書全文。(翻攝自范世平臉書)

師大政研所教授范世平今在臉書po文，直呼「宋芸樺不是周子瑜，最後可能進退維谷」，分析宋芸樺此次事件看似跟當年的周子瑜事件相似，但其實兩人卻有4點大不相同，首先周子瑜是透過錄影方式，以苦楚的表情一字一句照稿念，有種被逼著的無奈與委屈，反倒獲得台灣人的同情，「但是宋芸樺沒有影像，卻讓人有種急於積極表態的感覺」。

再者，周子瑜道歉時年僅17歲，讓人覺得她的稿子是大人寫的，她只是被迫照本宣科，然宋芸樺已經25歲，普遍會認為她有自我判斷能力，因此當她在微博寫道「台灣是我的家鄉，中國是我的祖國」，難以獲得同情，外界會認為這是她判斷後所自行做出的選擇。

第三點，則是黃安提到的宋芸樺出生的時間點，2014年她還是個大三生，已非老一輩和中國大陸有直接的牽扯關聯，也因此當她說出「台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方、「身為中國人我感到自豪，我熱愛我的家鄉，熱愛我的祖國」時，「這種王炳忠才會說的話，反差太大」。

最後，回憶當年周子瑜道歉時，並沒有作品在中國大陸宣傳，然現在宋芸樺卻正好有新電影在大陸上映中，因此容易被中國網友認為道歉是為了商業利益，誠意不足，加之她還在自白中提及「國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間」，范世平認為「這種完全配合時事議題，與『惠台31項政策』無縫接軌，政治操作的鑿痕太深，反讓中國網民覺得『矯情』」。

范世平也認為，周子瑜在道歉風波後依然活躍，有其特殊條件，反觀宋芸樺「搞成台灣人認為她無需為了金錢而出賣靈魂、犧牲尊嚴；道歉後中國人也不買賬，最後可能進退維谷」，教授就此做了總結，表示「藝人可以不碰政治，但在中國，政治卻會主動找上你」。

(中時電子報)