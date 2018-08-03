《怪奇物語》原班人馬勇闖大銀幕 《闇黑之心》重現末世代壓迫

2018年08月03日 16:33 中時 潘鈺楨

電影改編自全球同名暢銷小說，哈里斯迪金森也參與演出。（福斯提供）

改編自全球同名暢銷小說的反烏托邦電影《闇黑之心》（The Darkest Minds），其原著小說自2013年首次出版後，不只成功於全球吸引了一大批忠實粉絲，迅速在亞馬遜網路書店上累積超過2萬名讀者的五顆星滿分評價之外，系列作品同樣於各大國際主流媒體間得到了《飢餓遊戲》（The Hunger Games）及《移動迷宮》（The Maze Runner）齊名的美譽，甚至一舉搶下了該年度最佳科幻小說的頭銜。

靠著《飢餓遊戲》（The Hunger Games）中「小芸」一角紅遍全美的阿曼德拉斯坦伯格（Amandla Stenberg），本次在電影中所飾演的靈魂人物「露碧」，便是這些超能力兒童中罕見的「橘印者」代表。「這個故事和我們的世界並沒有太大的差別，甚至是有一些相似之處的。」拉斯坦伯格在受訪時，說明了她認為任何經歷過青春期的人，都能夠與這個故事產生強烈的共鳴。

談到本次的加入及主演經驗，她更是大方「劇透」，分享著自己對這個角色的想法：「露碧是一個很堅韌的角色，她勇敢機智，卻一直深怕自己的能力失控，傷及到身邊所愛之人；她或許有點內向，就像小說裡面寫的那樣。因此，為了讓她在大銀幕上更鮮活，我們想了許多辦法來展現她的各個面向。」她接著說：「她充滿熱情，而且立場堅定。她知道自己想要什麼，這也是我很喜歡她的原因之一。她也很有思想且忠於自我，從很多方面看來，我覺得我們有很多相似之處。」

《闇黑之心》找來了打造出被譽為神劇的《怪奇物語》（Stranger Things）製作團隊傾力製造外，更是找來以《功夫熊貓》（Kung Fu Panda）系列電影聞名的珍妮佛尼爾森（Jennifer Yuh Nelson）為導演。電影背景設立於一個虛構的近代美國，一種名為「青春退化症」的神秘絕症在毫無預警的情況下肆虐全國，讓百分之九十八的青少年人口都在這場風暴之中死去，而存活下來那百分之二，卻也因這個病毒得到了他們從未想像過的異變能力。

超乎尋常的社會現象，不只帶給了當局者莫大地恐慌，更讓這些所謂的「大人」們，對這些擁有超能力的孩子們充滿著防備與畏懼。動盪不安地政府決定將倖存那百分之二的孩子們全部關在集中營，被一群由「超能士兵」所組成的軍隊監控，以顏色分類管理及定義這些超能力孩童，分別是具有燃燒能力的「紅印者」、隨心所欲控制電力的「黃印者」、隔空取物的「藍印者」、擁有超凡智慧的「綠印者」，以及能夠控制人類心靈的頭號危險份子「橘印者」。電影8月24日在台上映。

(中時 )