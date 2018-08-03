《怪奇物語》原班人馬勇闖大銀幕 《闇黑之心》重現末世代壓迫

阿曼德拉斯坦伯格靠著《飢餓遊戲》「小芸」一角紅遍全美。（福斯提供）

友善列印
中時
電影改編自全球同名暢銷小說，哈里斯迪金森也參與演出。（福斯提供）

改編自全球同名暢銷小說的反烏托邦電影《闇黑之心》（The Darkest Minds），其原著小說自2013年首次出版後，不只成功於全球吸引了一大批忠實粉絲，迅速在亞馬遜網路書店上累積超過2萬名讀者的五顆星滿分評價之外，系列作品同樣於各大國際主流媒體間得到了《飢餓遊戲》（The Hunger Games）及《移動迷宮》（The Maze Runner）齊名的美譽，甚至一舉搶下了該年度最佳科幻小說的頭銜。

靠著《飢餓遊戲》（The Hunger Games）中「小芸」一角紅遍全美的阿曼德拉斯坦伯格（Amandla Stenberg），本次在電影中所飾演的靈魂人物「露碧」，便是這些超能力兒童中罕見的「橘印者」代表。「這個故事和我們的世界並沒有太大的差別，甚至是有一些相似之處的。」拉斯坦伯格在受訪時，說明了她認為任何經歷過青春期的人，都能夠與這個故事產生強烈的共鳴。

談到本次的加入及主演經驗，她更是大方「劇透」，分享著自己對這個角色的想法：「露碧是一個很堅韌的角色，她勇敢機智，卻一直深怕自己的能力失控，傷及到身邊所愛之人；她或許有點內向，就像小說裡面寫的那樣。因此，為了讓她在大銀幕上更鮮活，我們想了許多辦法來展現她的各個面向。」她接著說：「她充滿熱情，而且立場堅定。她知道自己想要什麼，這也是我很喜歡她的原因之一。她也很有思想且忠於自我，從很多方面看來，我覺得我們有很多相似之處。」

《闇黑之心》找來了打造出被譽為神劇的《怪奇物語》（Stranger Things）製作團隊傾力製造外，更是找來以《功夫熊貓》（Kung Fu Panda）系列電影聞名的珍妮佛尼爾森（Jennifer Yuh Nelson）為導演。電影背景設立於一個虛構的近代美國，一種名為「青春退化症」的神秘絕症在毫無預警的情況下肆虐全國，讓百分之九十八的青少年人口都在這場風暴之中死去，而存活下來那百分之二，卻也因這個病毒得到了他們從未想像過的異變能力。

超乎尋常的社會現象，不只帶給了當局者莫大地恐慌，更讓這些所謂的「大人」們，對這些擁有超能力的孩子們充滿著防備與畏懼。動盪不安地政府決定將倖存那百分之二的孩子們全部關在集中營，被一群由「超能士兵」所組成的軍隊監控，以顏色分類管理及定義這些超能力孩童，分別是具有燃燒能力的「紅印者」、隨心所欲控制電力的「黃印者」、隔空取物的「藍印者」、擁有超凡智慧的「綠印者」，以及能夠控制人類心靈的頭號危險份子「橘印者」。電影8月24日在台上映。

(中時 )

學者分析宋芸樺進退維谷 嘆她「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。