藍海豚落敗！國民黨辦吉祥物選拔 年底選戰全國輔選

共10件作品進入決賽。（國民黨青年部提供）

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楊佳穎
共10件作品進入決賽。（國民黨青年部提供）
共10件作品進入決賽。（國民黨青年部提供）
藍海豚作品未進入決賽。（楊佳穎攝）
為吸引年輕人參與，國民黨青年部舉辦「狂5夏祭」系列活動。（楊佳穎攝）

為吸引年輕人參與，國民黨青年部舉辦「狂5夏祭」系列活動，3日下午也以全程直播方式，邀請二位業界知名設計師擔任評審，從100多件參與吉祥物設計比賽的年輕設計師作品中，挑選出10件進入決賽，最終結果9月2日出爐。青年部主任翁紹輝指出，選出的吉祥物希望能做成人性化公仔，進行全國輔選，成為年底選戰代言人。

翁紹輝3日在記者會中指出，青年部「狂5夏祭」活動包含籃球、街舞、彈唱、設計、電競等項目，而吉祥物設計比賽是在6月中開始網路徵稿，共100多位年輕設計師參與競賽，選出10名進入決賽後，將進行網路20%、街頭80%的票選「人氣考驗」。他也說，2018年底選戰逼近，這次選出的吉祥物將代表黨進行全國性輔選，成為2018競選主軸，未來無論造勢、輔選活動，都希望吉祥物可以跟著跑。

對於首度在選戰中推出吉祥物，翁紹輝表示，大家對於國民黨、主席都有刻板印象，事實上辦這次活動，覺得國民黨正在改變，也獲得黨中央非常大的支持，且在接下來的活動中，黨主席吳敦義也會融入、跟年輕朋友互動。他還說，很多年輕人排斥政治，而無論是吉祥物、籃球等活動，都是希望年輕人參與，先從「不討厭」開始並願意慢慢接受。

最終，由評審楊佳璋、林厚進選出的10個入圍作品中，包含羚羊、獅子、海獅、黑熊及藍鵲等，除了以黃底呈現的黑熊外，都注入了黨徽、KMT字樣或藍色元素；不過，在記者會中引發關注的「藍色KMT海豚」作品，並未晉級決賽。

(中時 )

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