大螢幕上冷血 馬克華柏格私下放閃吻妻

馬克華柏格飾演冷血特工。（CATCHPLAY提供）

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馬克華柏格（右）坦言想拍一部實在的動作片。（CATCHPLAY提供）

好萊塢票房男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）昨日於推特（Twitter）上，與相愛多年的妻子慶祝結婚紀念日，不但以浪漫音樂當背景，還忘情深吻，害羞程度連在一旁的小兒子都露出無奈眼神，讓影迷大讚「愛家好男人」。但在即將上映的新作《拳力逃脫》（Mile 22）中，他卻飾演一位冷血特工，他說：「身為「不存在的特工」，必須要毫無牽絆，所以不能有家庭與感情，每一位隊員都隨時準備殉職，團隊不重要，一切只有完成任務是唯一目標。」

榮登去年最會賺錢男星，馬克華柏格坦言想拍一部實在的動作片，他說：「為了能綜合拳拳到肉的搏鬥與槍戰、飛車、爆破等場面在同一部電影，每個元素都要做到最滿，所以對動作的節奏與掌握變得相當重要，可以說是整部電影的靈魂。」身兼製片的馬克華柏格為了更真實呈現特工們在執行任務時的分秒搶命，特別帶著演員們在電影開拍前先到海報突擊隊與陸軍游擊隊進行觀摩，馬克華柏格說：「我們必須要學習他們說話的方式，急促但有條理，學習他們拿槍、投擲手榴彈的動作，必須俐落，除此之外他們更幫我理解了繁瑣的軍事編碼結構以及解碼方式，所以電影中這些橋段都會相當真實。」

《拳力逃脫》描述經驗老道的CIA探員詹姆斯（馬克華柏格飾）在東南亞出任務，目的是護送一名重要線人飛往美國，並負責他的人身安全，市中心到機場距離22哩，這一路上危機四伏，來自不同背景的仇家都要他們死，一不謹慎就會喪命，詹姆斯要如何帶著線人躲過槍林彈雨逃出生天。電影8月17日在台上映。

(中時 )

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