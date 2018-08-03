半夜入侵民宅竊財嫌不夠 男叫醒獨居女屋主討錢

2018年08月03日 16:59 中時 張祈

有夠可惡！花蓮一名家住新城鄉北埔村的李姓竊盜慣犯（36歲），日前趁半夜爬進單身女子家中行竊，不滿只找到2千元，囂張搖醒沈睡的獨居女子，恐嚇她交出所有財物，嚇得該女求擾「你想拿的通通拿走吧」，李嫌隨後帶走床邊手機後，將該女關在廁所內並逃逸，警方獲報後成立專案小組，循線在2天內逮獲李嫌，訊後依強盜罪移送法辦。

有竊盜、恐嚇、公共危險等前科的李嫌，稱因經濟壓力及家庭因素，本月1日凌晨2時攀爬進入一間獨棟3層樓的民宅，從1樓行竊至3樓，因覺得只找到2000元太少，便進入獨居的女屋主寢室，搖醒她恐嚇交出所有財物，女屋主嚇得求饒，「已是全部的現金了，你要什麼都拿去吧」。

李嫌見恐嚇不成，便隨手拿起床邊手機，並將該女反鎖進廁所內，趁隙逃逸，犯案時間約10餘分鐘，今年43歲的女屋主因受到驚嚇，在廁所待到4時30分才走回臥室，撥打電話向同事求救。

新城警分局獲報後，立即成立專案小組，由分局長廖修鴻指揮偵查，責成偵查隊及轄區北埔派出所全力偵查，調閱案發地周遭監視器及清查周圍住戶身份，並報請警察局刑警大隊及鑑識科前來支援偵辦。

新城警分局偵查隊長黃啟杰指出，據調查發現鄰村也有類似的犯案手法，目標指向住在附近的林嫌疑似涉有重嫌，2日晚間員警帶著情資直搗李賢上班處，出示完備證據，突破李嫌心防，讓他啞口無言只能坦誠強盜犯行。

李嫌向警方坦承所搶來的2千元已花用只剩500元，而手機則藏匿在廚餘桶中，後經警方帶李嫌前往起贓，果真在惡臭的廚餘桶中撈出贓物手機，經開啟竟還能正常使用，顯示就是被害女子所有，所有贓證確實取回，將李嫌帶回分局偵辦，訊後依強盜罪移送法辦，全案於2天內迅速偵破。

(中時 )