花博主題曲《請聽》 3日發行數位單曲

歌手吳青峰（中）為花博量身打造主題曲《請聽》，3日發行數位單曲。（盧金足攝）

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中時
2018台中世界花博主題曲《請聽》，8月3日發行數位單曲。（圖／台中市府提供）

台中市府宣傳花博繼以石虎家族推出LINE貼圖下載，由獲金曲最佳作詞、作曲的創作歌手吳青峰擔任台中世界花博推廣大使，吳青峰為花博量身打造的主題曲《請聽》，3日發行數位單曲，在各大數位音樂平台及手機鈴聲平台皆可下載。

《請聽》由吳青峰創作詞曲，希望每一個音樂細節，讓大家感受《請聽》與花博所要傳達的生命力，從創作、錄音、到編曲，每一個環節都參與其中，透過音樂形式，串起人與大自然的緊密連結。

新聞局表示，力邀吳青峰擔任花博推廣大使時，他對花博標語「聆聽花開的聲音」，覺得花開的聲音乍聽之下有些抽象，卻讓他聯想從小就很喜歡的張曉風著作《花之筆記》，花卉攝影搭配美麗文字，從文字中彷彿可以聽見植物的聲音及故事，這些感受寫進《請聽》之歌。

「不只是人與自然的互動，還有人與人之間的聲音！」市府說，吳青峰盼在歌曲傳達溫暖生命力，因此《請聽》歌詞融入嬰兒哭聲、戀人的絮語、家庭的熱鬧聲響，以人的一生比喻花的一生，從這些聲音裡想像花開的聲音，與台中花博的精神合而為一。

新聞局表示，花博主題曲《請聽》在花博倒數100天音樂會首次完整演唱，獲熱烈迴響，希望民眾到各大數位音樂平台及手機鈴聲平台支持花博主題曲《請聽》，合法取得原版高音質的音樂，至於下載費用，則依照各音樂平台收費機制。

(中時 )

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