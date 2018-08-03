NBA「俠客」歐尼爾VS.鯊魚！硬漢嚇到臉發白

2018年08月03日 17:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

NBA湖俠客遇上鯊客，俠客是否能戰勝自己內心的恐懼？湖人隊傳奇球星「大鯊魚」俠客歐尼爾也來參一腳平常在球場上呼風喚雨，然殊不知他最怕的竟是「鯊魚」！還一度嚇到臉發白！不過勇者無敵？俠客將他將首度挑戰與鯊魚共游，這些精彩畫面都在Discovery頻道8月5日起推出《鯊魚週30週年特輯》看得到，節目將由地表最強求生專家貝爺打頭陣，對上海中霸主「超兇猛雙髻鯊魚」。

《俠客會鯊魚》邀名人來助陣！俠客歐尼爾終極挑戰 進入海中鐵籠讓鯊魚圍觀。（Discovery頻道提供）

湖人隊傳奇球星俠客歐尼爾會鯊魚 與鯊魚零距離親密接觸

身高216公分、體重147公斤，傳奇球星俠客歐尼爾勘稱NBA史上傳奇中鋒之一，而其壯碩的外型及名字，也被眾人取了一個耳熟能詳的稱號–「大鯊魚」。儘管俠客歐尼爾在球場上呼風喚雨、威猛表現令人印象深刻，但在《鯊魚週：俠客會鯊魚》節目中卻徹底顛覆眾人想像，因為想不到他此生最害怕的生物居然正是鯊魚！

俠客甚至大爆料他每夜揮之不去自己與鯊魚、與被鯊魚吃下肚的惡夢，而接下《鯊魚週》主持棒後，俠客歐尼爾與喜劇演員羅伯里格爾合作，接受一連串的鯊魚體驗行程，試圖面對自己內心的恐懼。首先羅伯示範如何與鯊魚和平共處，邀請俠客在充滿鯊魚的海域一起滑著小船，而過程中羅伯卻不小心掉入海中，被十幾隻鯊魚包圍，瞬間讓岸上的俠客不知如何是好！然恐怖的是他不知道的是後頭還有終極考驗，準備進入海中鐵籠與幾十隻鯊魚近距離親密接觸！拍攝過程中還一度不小心讓一隻小鯊魚闖入籠子中，嚇得俠客臉色發白、直呼：「好想回家！」，與在球場上的硬漢英姿截然不同。

《貝爾鯊魚鬥》 地表最強求生專家貝爾潛入海底釋放一隻被釣線勾住的鼬鯊。（Discovery頻道提供）

地表最強求生專家貝爺遇上海中霸主「鯊魚」

曾經在聖母峰的冰天雪地、炙熱荒蕪的撒哈拉沙漠存活下來，被譽為地表最強的求生專家貝爾吉羅斯也到鯊魚週參一咖！這次貝爺要單獨挑戰的不是無人島、而是到神秘的百慕海三角洲，他將從92公尺的高空中倒入各式各樣的魚類內臟吸引鯊魚聚集，接著一躍而下，跳入這群被兇猛鯊魚給包圍著的海域，冒著一不小心就可能會被吞食的危險，想盡各種辦法逃離這片海岸！一連三場單打獨鬥的超兇猛挑戰，貝爾能夠利用他的求生智慧與技能躲過一切嗎？

此外，《鯊魚週》也將於奧運選手同時也是MMA綜合格鬥-超級巨星龍妲璐西以及二十幾位世界備受尊崇的海洋生物學家、科學機構合作，使用改良過的攝影機探索鯊魚的秘密生活。Discovery頻道《鯊魚週30週年特輯》超鯊內容將於8月5日起每周日晚間8點播出。

(中時電子報)

《貝爾鯊魚鬥》 邀請地表最強求生專家貝爾吉羅斯來助陣。（Discovery頻道提供）

Discovery《鯊魚週：俠客會鯊魚》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）