《中時晚間快報》蔡易餘稱陸配差別待遇合理 林麗蟬轟歧視要他道歉

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綜合報導

◎ 蔡易餘稱陸配差別待遇合理 林麗蟬轟歧視要他道歉

國民黨立委林麗蟬3日發出聲明，指國民黨台北市長參選人丁守中日前稱陸、外配應該權利平等，呼籲政府面對公民權應有同一標準；沒想到民進黨立委蔡易餘竟轉貼新聞並稱「我們把陸配和外配做差別對待，剛剛好而已啦！！」她痛批，如此公然發表歧視新住民言論、企圖挑撥族群議題行為，要給予最嚴厲譴責，並呼籲該名立委儘速收回不當言論、向全體國人致歉。

◎塑化劑案消基會求償 廠商得賠395萬元定讞

7年前台灣爆發塑化劑事件，消基會代理消費者提出國內首件食品安全團體求償訴訟，向昱伸香料、賓漢香料公司等25家廠商求償共24億元，高院判決廠商須賠償消費者395萬多元，消基會對賠償金額及判決免賠廠商部分提起上訴，最高法院駁回定讞。

◎利多激勵股價勁揚 蘋果市值突破1兆美元

蘋果公司2日股價再次上揚，並使其成為首家市值突破1兆美元的美國上市公司，其明星產品iPhone手機上市10年暢銷全球，使蘋果從一家個人電腦的利基業者變身為全球橫跨跨娛樂和通訊領域的巨擘。有專家估算，如果在10年前，也就是2008年，投資1000美元在蘋果股票上，如今的價值是9222美元。

◎ 陳昇自評是不及格父親 樂向兒子收房租

陳昇日前赴電台宣傳新專輯《華人公寓》，適逢父親節將至，聊起兒子，陳昇透露兒子曾叫他把錢花光不必留給自己，兒子還說「我的人生是我自己的，不用您多擔憂」！主持人詢問「要怎麼教才能這麼不想花你的錢」？陳昇笑回：「他不只不花錢還付我們房租。」坦言很少花時間在小孩身上，自評是不及格的父親，只有發生比較「大條」的事才會找兒子聊。

(中時電子報)

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