公共托育新制上路觀望 祖孫托育更實惠

2018年08月03日 18:15 中時 周麗蘭

公共托育新制8月1日上路，托嬰業者、保母大多還在觀望，雲林縣已有2家私立托嬰中心與縣府簽約成為準公共化托育機構。縣府社會處表示，雲林縣0到2歲的嬰幼兒約9500名，多數父母自行照顧，委託托嬰中心與合格保母照料的約750名嬰幼兒。

8月1日起家長把0到2歲嬰幼兒送到準公共化托育機構，每月托育補助提高至6000元，前提是托嬰中心、保母必須簽約加入。

新制倉促上路，許多縣市都尚未召開說明會，甚至部分縣市有托嬰中心與保母醞釀串聯不加入，政策美意家長看得到吃不到也很心急。

據了解，除了台南市、基隆市、台北市有業者與政府簽約外，其餘各縣市還在努力，雲林縣已有2家加入，分別是虎尾的「心心寶貝」（可收38人）、斗南的「愛寶」（可收30人）。

業者表示，雖新制剛上路大家都在觀望中，早點簽約讓家長放心，相信成為準公共化托育機構後會有更多家長把孩子送來，中心也能穩定收托。

社會處表示，雲縣現有10家私立托嬰中心，每月收費上限1萬3000元；全縣354名合格保母，在職率約85％，每月收費上限1萬4000元至1萬5000元。

雲林縣每年新生兒約4500人至4700人，因農業縣分緣故，嬰幼兒多數由父母或爺奶照顧，其中獲祖孫托育補助的有1200名。

對雲林縣新生兒家長而言，一般家庭爺爺奶奶受訓通過取得托育結業證書，就可獲祖孫托育補助4500元，比起送給托嬰中心、保母帶每月還要支出7000元至8000元還要划得來。

(中時 )