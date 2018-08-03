選戰策略與群眾脫節 林濁水：綠營敗選之勢從台北蔓延

2018年08月03日 18:01 中時電子報 呂承哲

最新民調顯示，台北市長柯文哲的信任度55.3%，遠超過藍綠所有政治人物，加上有57%民眾期待台灣有新政黨出現，前民進黨立委林濁水就分析，民進黨高層以「台灣價值」狂打柯P，卻畫虎不成反類犬，顯然與群眾脫節，若不更改選戰策略，敗選之勢恐從台北擴散全台灣。

林濁水表示，柯文哲上任台北市長以來，頻頻對總統蔡英文舉手，讓綠營基層很是火大，尤其以「兩岸一家親」讓一些比較激進的選民指出，就算讓國民黨的丁守中上也不要柯P，所以「台灣價值」蘊育而生。民進黨一開始打柯打得手忙腳亂，聲望的確大跌，甚至一度落後丁守中，然而，柯文哲經過文大宿舍爭議案、吳音寧案、5月初接連斷交以及最近的東亞青運事件的洗禮，聲勢大幅竄升。

林濁水指出，傳統上認為，台北的政治板圖藍大於綠，是藍營的鐵桶江山，符合台北市民的胃口，但其實透過這次《美麗島電子報》民調顯示，藍綠勢力其實差不多，反而最在乎「台灣價值」，那柯文哲親中立場，為何能勝出？原因就在於，時代力量的偏激台獨、民進黨的策略出錯，以及國民黨價值觀不衝突，所以台獨立場的民眾也願意支持柯P，甚至中立人士支持度也不低。

林濁水警告民進黨高層，他們與選民已經脫節，打柯策略出了大問題，不只在台北失敗，政體選戰策略不改，恐怕敗選之勢會擴及全台。

(中時電子報)