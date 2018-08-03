海軍司令為黃國章冤案道歉 黃媽媽：我還在等待真相

2018年08月03日 18:26 中時 許文貞 、 趙雙傑

紀錄黃國章母親陳碧娥（右）的紀錄片《少了一個之後─孤軍》3日 在「尋找我們的身世—2018臺灣國際人權影展」擔任開幕片首映，海軍司令黃曙光（左）也親自出席，兩人並肩而坐一起觀賞影片。（趙雙傑攝）

紀錄黃國章母親陳碧娥的紀錄片《少了一個之後─孤軍》3日 在「尋找我們的身世—2018臺灣國際人權影展」擔任開幕片首映，海軍司令黃曙光（右）也現身向陳碧娥（左）擁抱致意。（趙雙傑攝）

一場沉冤23年的軍中命案，終於等來軍方的公開道歉。1995年6月9日海軍二兵黃國章隨艦艇出海後落海失蹤，屍體在福建泉州被漁民撈起，命案真相至今未明。黃媽媽陳碧娥為追查兒子死因堅持23年，更一路幫著其他軍中冤案家屬尋找真相。時至今日，才終於在紀錄片《少了一個之後-孤軍》放映後等來海軍司令上將黃曙光代表海軍的道歉。

在今（3）日下午紀錄片首映會中，包含當事人黃媽媽、總統府秘書長陳菊、文化部次長丁曉菁、海軍司令上將黃曙光都到現場觀看，黃媽媽旁邊更特地空了一個座位，保留給已逝的黃國章。黃曙光在致詞時表示，「我代表海軍鄭重向黃媽媽道歉，希望這樣的事在軍中不會再發生。」

黃媽媽表示，追查兒子案件多年，很高興終於等來海軍司令的道歉，「國章陪我走了23年，我相信他跟我的心是相同的。我們在意的不是道歉，而是未來這個軍隊到底要如何訓練跟照顧官兵？」

黃媽媽也向總統府秘書長陳菊表達，希望針對過往軍冤案成立專責單位，尋求法律基礎，尋找真相，「時間拖愈久，對我們家屬來說都是折磨。」。陳菊則表示會再研究，「台灣過去所有人權黑暗的地方都還需要努力。今天實質上，海軍司令上將黃曙光也公開道歉，這都是我們願意反省、檢討和改善的，我會再跟總統報告。」

海軍司令上將黃曙光表示，身為軍人，看到這支紀錄片不可能不動容，「於情於理，我們海軍都要跟黃媽媽道歉。這23年，黃媽媽承受的痛挫折冷漠，海軍也同樣背負23年的烙印在身上。我對黃媽媽非常敬佩，她幫助了我們，我們曾經傷害她，她卻不計較，把小愛變大愛，這是我從來想像不到的。」

紀錄片團隊自三年多前跟隨黃媽媽的腳步，走訪當年打撈起黃國章的福建泉州石獅市漁民，也跟著線索尋找當年同在南陽艦上的相關人證。為了查明真相，黃媽媽走遍各處軍方單位，不只追查兒子死因和生前受到其他士兵霸凌虐待的狀況，也幫助其他軍中冤案，早年甚至被相關單位、媒體視為避之唯恐不及的瘋子，「我把國章的照片放在枕頭底下，我告訴他，我願意去照顧後面的小朋友。」

過程中，也發現黃國章曾寄信給當時的女友，表示其他士兵故意刁難他，要求他「煮綠豆湯用油煮，炸香腸用水炸」。黃媽媽表示，「我一直不敢百分之百確認他當時受到的對待是不是真的這麼殘忍，聽到他女友說的，我才知道比想像中的更糟。」

黃媽媽也找到退伍後在退輔會任職的南陽艦艦長馮逸成，馮逸成過去一直堅稱黃國章自閉孤僻，還說他是穿便服逃兵，但後來證實他是穿著軍服被撈起，「馮逸成艦長，如果你良心過得去就過去，如果過不去，很希望你能講。我很痛，還是很痛你知道嗎？」

紀錄片最後停在今年5月，黃國章案中一位曾經以為已過世的證人又再度出現，案情似乎露出曙光，導演汪怡昕也表示會續拍第2部紀錄片。黃媽媽表示，「今天的道歉我接受，但道歉不代表真相，我還是在等待真相的呈現。其實真相有可能永遠無法呈現，所以現在的紀錄片拍攝是很珍貴的，黃國章只是軍冤案的個案之一。」

(中時 )