賴清德助雲林縣長李進勇 打造亞洲最大綠能專區

賴清德（中）協助雲林縣長李進勇（右）打造亞洲最大綠能專區。（張朝欣攝）

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行政院長賴清德3日前往台西鄉了解「綠能專區預定地暨漁電共生試驗」辦理情形，強調要把台西離島工業區這塊悲情土地轉變成充滿希望的綠能專區，其中「台西綠能專區」面積達1176公頃，完工後將是亞洲最大的太陽能光電場域。

賴清德表示，雲林縣近幾年來爭取的綠能太陽光電裝置容量是全國第1名，「台西綠能專區」列為「再生能源6大專案」之一，並獲中央前瞻計畫核定第1期開發經費19.26 億元，總開發金額62億元，估計未來可吸引450億元投資金額。

賴清德指出，台西離島工業區閒置20幾年沒有開發，是1塊「悲情土地」，李進勇縣長與縣府團隊決心要改變台西，與中央共同規畫綠能專區，並動用縣府第2預備金5000萬元加以配合，不過綠能專區開發經費將全部由中央全部買單，包括這5000萬元。

賴清德強調開發綠能有幾點一定要注意，第1是農漁民權益優先，不可為了發展綠能導致無地可耕種養殖，影響農漁民生活；第2每塊土地要創造農、漁、畜電共生多元價值；第3請台電等相關單位務必跟上進度，包括變壓站、饋線等，行政院與經濟部會全力協助。

賴清德說，去年立法院3讀通過電業法修正，讓台灣電業自由化、能源轉型成為可能，目前台灣能源轉型進行的很順利，非核家園是水到渠成的，過程不急進而是自然形成。未來雲林不僅是農業首都、文化重鎮，更是太陽光電城，綠能的城市。

(中時 )

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