行銷顏思齊開台史，水林鄉糕餅店推思齊餅

2018年08月03日 19:09 中時 張朝欣

張朝欣／雲林報導

水林鄉保有顏思齊開台史蹟，日前吸引名導演魏德聖參訪，鄉內玉記糕餅店因而推出「思齊餅」行銷顏思齊開台史，希望配合鄉內的7角井、馬蹄型聚落等顏思齊相關史蹟，讓水林鄉的開台歷史更廣為人知。

300餘年前顏思齊率眾來台開墾，並於水林鄉設10寨，其中主寨即位於現今水林鄉水北村顏厝寮，可說是開台第1鄉，上個月底導演魏德聖特地前來水林鄉參訪，做為籌拍電影《大航海時期》的參考資料。

玉記糕餅店負責人鄭旭伸就住在水北村，從小對於地方文史深感興趣，此次魏德聖導演來訪激發他的靈感，結合地方歷史研製「思齊餅」，內餡為抹茶與紅豆，吃起來口感清新綿密，大受歡迎。

鄭旭伸表示，由於顏思齊曾居住日本，因此採用具有日本風格的抹茶入餡，紅豆麻薯則代表顏思齊率眾開台的赤熱情懷，2種食材搭配起來很爽口，日後還會嘗試利用地瓜等水林農特產研發其他口味的思齊餅。

水北村長洪茂仁說，顏思齊當時在水林、北港地區設主寨、海防寨、撫番寨等10寨，顏病世後由鄭芝龍接手經營，其組織嚴謹，當時荷蘭人勢力遍及全台，但就是無法進入10寨範圍。

水林鄉目前保有的顏思齊遺跡包括顏厝寮聚落，其馬蹄型屋舍易守難攻，非常獨特，另有罕見的7角井，這口井一度被誤認是荷蘭人所建造，後經考證，證實是明朝末年古井。

(中時 )