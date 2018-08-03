太平買菸場揮別蚊子館 林佳龍臉書直播開箱文

2018年08月03日 19:08 中時 盧金足

太平買菸場1955年建成，已有63年歷史，在2012年被指定為歷史建築，但後來成為蚊子館，為傳承太平菸業歷史文化，台中市政府2016年動工修復，並將於8月19日重新對外開放。市長林佳龍3日在臉書直播太平買菸場修復完畢的開箱文時表示，新世代可能不認識過去興盛一時的菸葉產業歷史文化，因此市府將它保存下來並重新活化，期盼讓更多民眾了解菸葉產業的發展。

林佳龍今天在太平區長陳小菲的陪同下，於太平買菸場進行臉書直播，透過鏡頭介紹太平買菸場過去歷史以及各式製作菸葉的器具，並帶著大家參觀經過市府活化修復後的樣貌。

林佳龍在直播時表示，過去的菸葉產業文化相當興盛，但新世代的人們可能不認識這段歷史，因此他用市長第二預備金，把這個被指定為歷史建築的太平買菸場進行修復再利用，不僅還原過去景象，也增加了藝術展演空間，將於8月19日對外開放，歡迎大家來太平買菸場這個新秘境參觀。

有多次直播經驗的林佳龍，流利的介紹太平買菸場，日治時期為了增加稅收，日本政府就有菸葉專售制度；到國民政府時期，則透過公賣局在全台設點跟農民收購菸葉，太平買菸場就是其中之一。過去農民在一、二期稻作收成後，就會種植菸葉，在過年前收成，並運到買菸場賣給公賣局。

當時公務人員月薪5000元，農民種菸葉一甲地收入可以達到4至5萬元，所以大家都趨之若鶩，全盛時期，太平種菸葉面積高達300多公頃。

太平區長陳小菲也在直播時介紹，過去農民會在家裡種菸草，成熟採收後，先在家中吊起來乾燥，然後堆疊裝成袋，送到買菸場分級，再依等級分類秤重後賣出。買菸場收購後，就會以麻布袋裝好，送到大里菸葉廠進行加工處理，把菸葉發酵、去除葉脈、切碎後，送到豐原捲菸廠捲菸。

太平買菸場已閒置20幾年，屋頂壞了一半，因此在這次的修復工作中，抽換掉損壞的梁木，並依原本的榫接方式修復，讓空間更安全，木頭窗戶也上保護漆，牆面重新整理。

太平買菸場占地680坪，經過市府活化後，場內分3個展覽區塊，包括在地藝文展區，每2個月換檔一次；還有菸葉演繹館；另最大空間是太平在地雕塑藝術家陳庭詩展館，每半年換一次展品。此外，市府也邀請東平國小學生用在地鐵工廠淘汰的鐵製零件進行創作，在太平買菸場外面廣場做成藝術牆，未來假日在廣場也會有市集跟街頭藝人表演，帶動地方觀光。

林佳龍表示，陳庭詩是國際有名的鐵雕藝術家，他在太平居住過20幾年，市府特別在太平買菸場這個場域規畫陳庭詩展館，將於8月8日開始布展，8月19日開始展覽，歡迎來欣賞大師的鐵雕作品。

(中時 )