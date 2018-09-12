萌！「松鼠猴」搶當IG網美！下午茶「蝶豆花果凍」秀繽紛

2018年09月12日 09:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

近些年來，打開許多人IG，不時可發現色彩繽紛的「蝶豆花」飲品，五顏六色好不浪漫！沒想到動物園裡的黑冠松鼠也有口福！台北市立動物園負責園藝的同仁們更利用堆肥，在園區內種植了一片近幾年頗負盛名的「蝶豆」。待「蝶豆」開花後，將花朵收集起來晒乾，再用熱水沖泡兌入洋菜裡，做成宛如藍色水晶般的果凍，讓黑冠松鼠猴們享用。瞧瞧黑冠松鼠猴爭先恐後採食的模樣，就知道保育員特製的蝶豆花下午茶有多美味了！

動物園園藝同仁每天早上將採集的花朵日晒乾燥。（台北市立動物園李俊緯攝）

台北市立動物園環境組負責園藝的同仁，為了試驗堆肥的功效以及綠美化堆肥場四周環境，在今年7月初時種下約莫8株的蝶豆苗，經過一個多月的細心呵護照料及澆灌，生命力旺盛的蝶豆順利攀爬蔓延約10公尺的網架。蝶豆是一種非常適合栽種作為綠籬的蔓性豆科植物，亮藍色的花朵富含「花青素」，近幾年台灣坊間常用於沖泡花茶飲用或是入菜。前陣子北台灣30幾度的高溫，促使動物園內種植的一片蝶豆花盛開，園藝同仁每天早上採集花朵並日晒乾燥後，再交由保育員搭配洋菜、芭樂、蘋果、木瓜、無花果乾及葡萄乾等食材，製作成帶有夢幻淺藍色澤的果凍，將在地生產的可食地景，創意加工後送給黑冠松鼠猴們享用。

黑冠松鼠猴拿到一塊果凍後就跑到旁邊去慢慢享用。（台北市立動物園提供）

保育員用白鐵盤來盛裝水果塊、果乾及兌入蝶豆花的洋菜液，等放涼後置於冰箱內，結成塊狀後再切成約3乘3公分左右的方塊，方便個頭小小的黑冠松鼠猴們取用。起初大家都是拿到一塊就跑到旁邊去慢慢享用，不過等牠們嚐到甜頭之後，便開始爭先恐後起來，因為大家都想從食盆裡搶到夾帶最多葡萄乾的那塊果凍，大夥挑三撿四的場景，簡直比顧客群集在傳統市場買菜時更加熱鬧。

讓黑冠松鼠猴們享用蝶豆果凍，除了豐富化牠們的行為外，還能補充「花青素」。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園為滿足每年超過300萬人次的遊客參觀需求，園區門內外廣場、花坡、溫馨花園與主軸步道沿線合適地點均設置有各式花台或植栽槽，搭配四季交迭換植不同的景觀草花，例如長穗木、繁星花、馬櫻丹及仙丹花等，以提供遊客視覺享受，還可作為蜂、蝶等昆蟲的蜜源植物。建議大家不妨於各個時節，規劃一趟動物園賞花之旅，或是吆喝攝影同好們，一起來捕捉這季節限定的精采的畫面！

(中時電子報)