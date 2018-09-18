桃園》牛煦庭公民小夜市拉近民眾距離

2018年09月18日 07:06 中時 葉臻

桃園市龜山區市議員參選人牛煦庭，為了和民眾拉近關係，時常舉辦「公民小夜市」，獲得不少好評。（葉臻翻攝）

桃園市龜山區市議員參選人牛煦庭，為了和民眾拉近關係，時常舉辦「公民小夜市」，不但會找來街頭藝人表演，將藝文帶進社區，也符合他想要推動桃園藝文發展的政見。

今年28歲的牛煦庭政大外交所畢業後，到英國攻讀倫敦政治經濟學院碩士，是總統蔡英文的學弟，回台後返回故鄉桃園，思緒清晰的他做起事來有衝進，規畫利用公民小夜市的方式，到公園、路口等空地講解自己對龜山的發展和規畫。

牛煦庭說，從5月底開始至今，公民小夜市已經邁入第48場，他堅信政見演講會才是選戰的正道，過去演講的各個主題，包含停車場、電桿地下化、公車升級等等，雖然毫無意外地被現任議員們撿去當問政的題材，但這只證明了參與競爭，才能帶來真正的改變，也證明他的眼光精準。

牛煦庭說，現在第2輪的公民小夜市開始後，不但年輕人變多，也會有人開始拿起手機拍照上傳，甚至整場直播，過去也有人會直接向他提問，或是拿起他發放的手冊與他討論裡面的政見，也越來越多人拿起公民麥克風，直接把在地的心聲反映出來，讓他很欣慰。

牛煦庭笑說，對他而言這不只是一場議員選舉，更是改變整個選舉文化的重要戰役，所有來參加的龜山人都是民主的火種，「有你們真好。」

(中時 )